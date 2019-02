Tarso lança conferência sobre segurança, que será realizada em agosto de 2009 Objetivo do evento será a construção de um novo modelo para o setor, a ser discutido entre a sociedade civil, os trabalhadores da segurança e o poder público.

O Ministério da Justiça anunciou hoje (8) a realização da 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (Conseg), em agosto de 2009. O objetivo do evento será a construção de um novo modelo para o setor, a ser discutido entre a sociedade civil, os trabalhadores da segurança e o poder público.



O ministro Tarso Genro ressaltou que, para o novo modelo ser implantado, é preciso uma mudança cultural. E alertou que os efeitos não serão imediatos, mas a médio prazo, além de garantir que os índices de violência cairão.



“Não se muda uma cultura sem mudar o modo de vida”, afirmou Tarso, acrescentando que a violência policial acirra o “estranhamento entre a sociedade e o Estado”. A cerimônia de lançamento da conferência foi realizada no Palácio do Planalto, sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em Sorocaba (SP), no velório de Wilson Fernando da Silva, o Bolinha, do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e Região.



Representando Lula, a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, garantiu que o governo se empenhará para diminuir a violência no país. “O governo do presidente Lula vai usar de todos os instrumentos que dispõe para diminuir o tempo que nós levaremos para reduzir a imensa desigualdade provocada por séculos de desinteresse a respeito da matéria”, disse.



Antes da Conseg, serão realizadas conferências estaduais, entre março e julho de 2009, nas cidades com mais de 200 mil habitantes e parceiras do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), quando serão eleitos os participantes para o encontro nacional.



A vagas da Conseg serão distribuídas na seguinte proporcionalidade: 40% para representantes da sociedade civil, 30% para trabalhadores na segurança pública e 30% para o poder público.