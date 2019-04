Victor & Leo apresentam sucessos neste sábado (27)

Divulgação Dupla dá visibilidade à música sertaneja em todo o Brasil

A responsável pela explosão da dupla foi a música “Tem que ser você”, tema da personagem de Débora Secco, Céu, da novela global A Favorita.Em Novembro, lançaram o álbum Borboletas e menos de dois meses foram sufucuentes para ganharem o disco de Platina Duplo, referente à vendagem superior a 200 mil cópias do CD.Há quem já fale em uma renovação da música sertaneja por causa do trabalho desses dois mineiros. O público tem se modificado, agora abrangendo os mais jovens e saindo do centro-oeste - região em que o ritmo é mais popular - toma conta de todo o país.A comissão organizadora do evento alerta para que quem comprou algum produto do Carnatal e ganhou ingresso para o show de Victor & Leo, deve trocar a senha provisória, até o dia 26 de dezembro, na loja Claro do Shopping MidWay Mall.Sábado (27)Vila FoliaPista: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)Camarote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)Vendas: Lojas Claro