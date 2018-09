Ministério da Justiça se manifesta favorável a tese da OAB sobre a lei de anistia

Ana Paula Oliveira A solenidade foi realizada pela Caravana da Anistia e OAB.

No entendimento da OAB, a atual interpretação da lei feita por sucessivos governos brasileiros e uma parcela da sociedade viola preceitos fundamentais. A interpretação diz que a lei de anistia deve anistiar todo mundo - de “terrorista” a torturador.O anúncio foi feito na manhã desta quinta-feira (13) pelo presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão, durante a solenidade que homenageou advogados que defenderam presos e perseguidos na época da ditadura militar.“O primeiro passo para que a história do Brasil fique completa é o acolhimento dessa Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) da OAB. Isso vai acontecer, de fato, no dia em que conseguimos punir penalmente o primeiro torturador da época da ditadura”, disse Paulo Abrão.A ADPF, de número 153, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), requer a definição do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao crime de tortura.“Sabemos que essa é uma matéria difícil, por isso aguardávamos para saber qual seria a posição do governo, mas essa é uma matéria que firma convicções", frisou o presidente nacional da OAB, Cezar Britto.Ele acrescentou que “não se pode ficar em cima do muro nessa questão, tão importante para a história. Efetivamente, vejo que estamos caminhando juntos para contar a história do Brasil".Na ocasião, os ex-advogados Miguel Seabra Fagundes (in memorian), Sepúlveda Pertence (in memorian), Raymundo Faoro (in memorian), Evandro Lins e Silva (in memorian), Sobral Pinto (in memorian), Raul Afonso Nogueira Chaves (in memorian), Técio Lins e Silva (in memorian) e Mércia Albuquerque (in memorian) foram homenageados.“É com muito orgulho que recebo esta placa em homenagem ao meu pai. Isso é prova do reconhecimento do órgão maior da classe e do Ministério da Justiça”, disse o advogado Raul Chaves Filho, filho do ex-advogado Raul Afonso Nogueira Chaves, falecido em 1983.Segundo Raul Chaves Filho, seu pai costumava dizer que “advogar era combater, mudar e se apaixonar pelas paixões alheias”.