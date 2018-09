Delegado Maurílio Pinto é exonerado da Subsecretaria de Segurança

Thyago Macedo Maurílio Pinto aguarda definição do secretário para saber seu destino na Segurança.

Outra exoneração que consta no Diário Oficial é a de Marinaldo Barbosa de Moura, nomeado recentemente pelo secretário de Segurança Agripino Oliveira Neto para o cargo de secretário-adjunto da Sesed.Além disso, o documento tem a nomeação de Alexandre Henrique Pereira para o cargo de corregedor-geral de Polícia e torna “sem efeito o ato de exoneração” da delegada Kalina Leite Gonçalves, que ocupava o cargo de secretária-adjunta da Sesed e tinha sido exonerada em 23 de outubro durante mudança da cúpula administrativa.O delegado Maurílio Pinto de Medeiros disse que ficou sabendo da notícia por “amigos que ligaram avisando”. Ele conversou com a reportagem doe contou a situação ocorrida. “Semanas atrás o secretário (de Segurança Agripino Neto) me chamou para conversar e falou de algumas denúncias do Ministério Público das minhas diligências feitas nas investigações”, disse.Ele comentou que ainda não entende a motivação do Ministério Público com “essa besteira toda”. “Quando o Ferraz (Airton Ferraz) foi subsecretário, ele fazia diligências e logo que entrei no lugar dele continuei”, lembra o delegado.Maurílio Pinto lembra que deixou o secretário “à vontade” para qualquer decisão. Questionado acerca de sua exoneração, o “xerife” disse que isso é “normal”. O delegado disse que ainda não sabe qual será o seu destino dentro da Segurança Pública do Rio Grande do Norte. "Ainda vou saber do secretário para onde vou", explicou. "Não tenho preferência, mas disse a ele que poderia responder pela Polinter, mas vamos aguardar", completou.Segundo fontes do, a Polintes pode ser realmente o destino do delegado Maurílio Pinto e teria a disposição um número de policiais e material logistíco (armas e viaturas).A reportagem dotentou manter contato com o corregedor-geral João Eider Furtado, mas o seu celular funcional estava desligado.