Urnas de 2010 vão incluir fotos de candidatos a vice-presidente da República e de suplentes de senador

A outra novidade das próximas eleições é que, ao final da votação na urna, o eleitor contará com um quadro-resumo de seus votos, para que possa fazer uma última checagem e confirmar suas escolhas.O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Carlos Ayres Britto, apresentou as novidades aos ministros na última sessão administrativa da Corte deste ano, realizada nesta sexta-feira (19). Elas fazem parte da resolução do TSE que aprovou os modelos das telas de votação da urna eletrônica para as eleições de 2010.Segundo o presidente do TSE, a medida é mais um passo dado pela Justiça Eleitoral para dar total visibilidade e transparência ao eleitor dos candidatos que concorrem na eleição.“Com isso, acabamos com as candidaturas clandestinas em nosso País. Tudo agora será de pleno conhecimento do eleitor, que tem todo direto de saber em quem está votando, seja para titular, seja para vice, seja para suplente”, afirmou Carlos Ayres Britto.