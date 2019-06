Robinson Faria confirma acordo com João Maia para 2010 Os líderes do PMN e PR, no Rio Grande do Norte, dizem que escolha do candidato dependerá das pesquisas.

Os deputados Robinson Faria (PMN) e João Maia (PR) estão mais afinados do que nunca. Os dois fizeram um acordo. Quem for melhor avaliado nas pesquisas de opinião pública sairá candidato ao Governo do Estado em 2010. João já havia externado na imprensa o entendimento com o aliado que confirmou a reportagem do Nominuto.com nesta manhã de segunda-feira (5).



“É uma disputa saudável” afirmou o presidente da Assembléia Legislativa. A parceria entre os dois deputados é promissora, acredita o líder do PMN.



Ambos foram aliados der primeira hora na campanha de Micarla de Sousa a Prefeitura de Natal.



“Nossa parceria começou aí”, complementa Robinson que assim como o colega de grupo já se colocou como pré-candidato a sucessor da governadora Wilma de Faria que já declarou a intenção de definir o candidato do seu grupo até julho deste ano.