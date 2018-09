Secretaria de Tributação negocia dívidas de empresários com redução de juros e multas As opções de parcelamento são muitas para todos os contribuintes, independente do montante. Medida, no entanto, é só para débitos anteriores a 31 de dezembro de 2006.

Boa notícia para os contribuintes com débitos de ICMS: a Secretaria Estadual de Tributação está negociando as dívidas dos empresários e anistiando uma porcentagem dos juros e multas até o final de dezembro.



Em 2007, o Governo Federal anunciou o Programa de Pagamento de Débitos (Propad IV) para financiamento parcial de juros e multas. O programa foi aprovado com unanimidade pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que reúne secretários estaduais, de fazenda e de tributação de todo o Brasil, mas durou apenas até o final do ano.



Agora, com o agravamento da situação econômica gerada pela crise, os empresários reivindicaram junto ao Governo Estadual a volta do programa como medida para facilitar os ajustes financeiros e a quitação de débitos.



No início desse mês, a governadora Wilma de Faria decretou o aumento do prazo para concessão de parcelamento de débitos e a dispensa de juros e multas, facilitando a regularização fiscal.



O programa compreende a dispensa de juros e multas, incentivos para o recolhimento de impostos através de parcela única, facilitando a regularização fiscal do contribuinte.



As opções de parcelamento são muitas para todos os contribuintes, independente do montante. Lembrando que o programa só contempla débitos anteriores a 31 de dezembro de 2006.



Para o contribuinte que optar pela parcela única, que é a melhor opção, a dispensa é de 75% das multas e 60% dos juros.



Além disso, existem mais de três opções para contribuintes: dividir o débito em quatro parcelas, com anistia de 50% das multas e 40% de juros; ou, ainda, dividir em 12 parcelas, com redução 40% das multas e 30% dos juros; ou dividir em 40 parcelas, com redução de 20% das multas e 15% dos juros.



A Secretaria de Tributação alerta aos empresários que desejam parcelar seus débitos que o beneficio só se estende até o dia 23 de dezembro de 2008. Após essa data, as empresas podem sofrer sansões com multas punitivas e o bloqueio na adesão a regimes especiais como o super simples.



Para maiores informações, o contribuinte deve procurar a Secretaria Estadual de Tributação e as unidades regionais de tributação em todo o estado.