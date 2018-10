Daniel Dantas apresenta à Justiça alegações finais de processo

O banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, tem até esta quarta-feira (19) para apresentar as alegações finais no processo em que é acusado de de tentativa de suborno.O prazo é aplicado também para as defesas do ex-presidente da Brasil Telecom Humberto Braz e do professor Humberto Chicaroni. Eles são acusados de tentar corromper um delegado da Polícia Federal (PF) para impedir que o banqueiro fosse investigado na Operação Satiagraha.A audiência para entrega das alegações está prevista para as 9h (de Natal), na sede da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo.Em Brasília, às 12h30, a bancada federal do PSOL faz manifestação, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela prisão de Daniel Dantas e em solidariedade ao delegado Protógenes Queiroz, que conduziu as investigações, e ao juiz Fausto De Sanctis, responsável pelos decretos de prisão preventiva cumpridos em julho na Satiagraha. Eles protestam também contra as decisões tomadas pelo presidente do STF, Gilmar Mendes, que concedeu dois habeas corpus a Dantas.

* Fonte: Agência Brasil.