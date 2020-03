Dickson vai a Brasília pedir manutenção dos repasses às câmaras

Divulgação Vereadores querem impedir diminuição dos repasses às câmaras municipais.

Na audiência com Sarney, eles apresentaram as atuais dificuldades dos legislativos municipais brasileiros, justificando o pedido de apoio do Senado para que o orçamento destinado às câmaras não seja reduzido. De acordo com os parlamentares, da forma como se encontra a PEC 47/08 é impossível manter em dia a folha de pagamento das câmaras.Dickson Nasser afirmou que a intenção dos vereadores é participar mais intensamente dos debates em torno da proposta de emenda à Constituição (PEC 47/08), a conhecida PEC dos Vereadores, que já vem causando polêmica no Congresso e, inclusive, gerou conflitos entre as casas legislativas federais, quando o então presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia (PT/SP) não promulgou a PEC desmembrada aprovada no Senado.“A PEC 47 gera um impacto muito grande na folha de pagamentos. E isso acaba diminuindo também a participação democrática representativa, já que somos diretamente afetados com a PEC. O que precisamos é manter um espaço para diálogo e foi isso que pedimos ao presidente do Senado”, afirmou Dickson Nasser.Durante o encontro, os vereadores afirmaram que os cortes drásticos propostos poderão fazer até com que as casas percam sua autonomia, mesmo fazendo adequações para ajustar as despesas para o funcionamento.