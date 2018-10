Banda Sinfônica lança CD hoje (20) na Rua Chile

A Banda Sinfônica Municipal lança hoje (20/11), às 19h, o primeiro CD, que será distribuído gratuitamente.A festa, realizada pela Prefeitura do Natal por meio da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), será no Bar das Bandeiras, tradicional reduto da Rua Chile.O álbum conta com a regência do maestro João da Banda, titular da Banda Sinfônica, e de mais dois convidados, Gilberto Cabral e Neemias Lopes.Algumas das figuras homenageadas no álbum estarão presentes na ocasião, como a romanceira Dona Militana, mestre Geraldo Zé Cosme (Zambê) e o cantor e compositor Dosinho, famoso por suas músicas de carnaval.A Banda Sinfônica, com seus 55 músicos, abre a noite com músicas regionalistas. Em seguida, a Banda Camba sobe ao palco, sob a tutela do trombonista Gilberto Cabral, e apresenta um repertório voltado para a Bossa Nova.Encerrando a noite, Galvão Filho e convidados fazem show acústico.

Lançamento do CD da Banda Sinfônica da Cidade do Natal, shows com Banda Camba e Galvão Filho & convidados

Local: Bar das Bandeiras. Rua Chile, RibeiraHorário: a partir das 19hEntrada e CD gratuitos