Os pátios estão lotados e os clientes sumiram

Fotos: Vlademir Alexandre Apesar das ofertas tentadoras, concessionárias não conseguem liberar os estoques.

Ele, como a maioria dos brasileiros, está reticente em relação ao mercado e aguardando para ver como a economia mundial se manifestará nos próximos dias, semanas e meses. "O esquisito nesse momento é que estamos com carros mais baratos, com taxas de juros menores e, mesmo assim, com uma baixa considerável nas vendas", disse, afirmando que de outubro para cá a queda já chega a trinta por cento.Em uma de suas concessionárias, que revende veículos da Ford, os juros estão com taxa de zero por cento e nem isso está sensibilizando a cautelosa clientela. Na marca Fiat a taxa de financiamento praticada para carros novos gira em torno de 0,48%. "Não recordo de um momento igual a este antes.O pior é que não existe um diagnóstico específico e uma possibilidade de solução a curto prazo", disse Marcelo, acrescentando que as suas lojas estão com estoque para 45 dias, acompanhando o mesmo que vem sendo registrado nas montadoras, que estão adotando medidas para frear a produção, como as férias coletivas neste fim de ano.Mesmo com uma maior dificuldade de conseguir crédito e a incerteza do mercado, há quem não deixe para depois o plano de terminar 2008 de carro novo. A servidora pública Maria das Graças Pereira é uma delas. Ela acabou de trocar o seu carro por um zero quilômetro, não sem antes fazer várias consultas sobre as taxas de juros e as condições oferecidas por cada concessionária.Maria das Graças diz que aproveitou uma boa oportunidade e financiou o carro novo em 60 meses. "A maior dificuldade, entretanto, foi vender o meu carro usado, já que o mercado está praticamente parado e as lojas desvalorizam muito o veículo dado como entrada no negócio", constata. O jeito foi partir para vender a um particular mesmo e pagar a entrada em dinheiro na concessionária.O maior cuidado nessa transação foi não arriscar em comprar um veículo de marca estrangeira. "Tinha um Renault, mas optei por um nacional por não saber como estará o mercado daqui a cinco anos, quando deverei trocá-lo novamente", relata a servidora.Se para os veículos novos o mercado está parado, para os carros usados e seminovos o negócio não é diferente. Tanto que um feirão que era realizado mensalmente, há quatro anos, no pátio de estacionamento de um shopping da cidade, com a participação de 12 lojas, paralisou as atividades no mês de setembro, por imposição da própria instituição que fazia os financiamentos. "O feirão que seria realizado em setembro já estava sendo anunciado na mídia e com a programação toda pronta quando o banco decidiu cancelar".Tanto quanto Marcelo Coutinho, o publicitário Adilson Almeida, organizador do feirão, também afirma nunca ter vivido algo assim antes. "A cada feirão eram expostos mais de 200 carros e as vendas eram muito boas. Fomos pegos de surpresa, não houve nem preparação.Agora estamos sem perspectivas de retornar até que o quadro se estabilize ou se reverta", diz. A hora é das pessoas se acostumarem ao novo quadro financeiro no Brasil e no mundo. E, pelo visto as pessoas estão realmente aguardando o momento certo para voltar a investir.