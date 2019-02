Mais oito vereadores podem entrar na Câmara Municipal de Natal

Gabriela Duarte Aparecida França (PC do B): se entrar, engrossará oposição a Micarla de Sousa.

A PEC, aprovada na quarta-feira (10) pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aumenta em 7.343 o número de vereadores em todo o Brasil. Em Natal, o total de vagas aumentaria de 21 para 29.Os beneficiados com a medida seriam Renato Dantas (PMDB), Osório Jácome (PSC), Fernando Lucena (PT), Rejane Alves (PMDB), Dagô (DEM), Joca (PDT), Assis Oliveira (PR) e Aparecida França (PC do B). Caso passe pelo Senado, a PEC entrará em vigor imediatamente.O relator da PEC, César Borges (PR-BA), retirou da Proposta o Artigo 2, já aprovado pela Câmara Federal, que reduz os percentuais de repasse das receitas dos municípios para as câmaras. Se o artigo fosse aprovado, os gastos seriam reduzidos à metade.Em 2004, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral reduziu o número de vereadores mas não se preocupou com o orçamento. As câmaras, no entanto, não devolveram as sobras dos recursos.