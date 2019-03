TRE decide diplomar segundo colocado na Eleição para Prefeito de Guamaré

Cedida Auricélio pode ser diplomado a qualquer momento.

Por 4 votos a 3, os Juízes Eleitorais do Rio Grande do Norte suspenderam a liminar que possibilitaria a diplomação da chapa formada por Mozaniel Rodrigues (PP) e João Pedro Filho, que ficou em primeiro lugar na eleição 2008 para o cargo de prefeito do município de Guamaré. Com a decisão judicial, o atual vice-prefeito e segundo colocado na disputa, Auricélio Teixeira, será diplomado a qualquer momento.



Na votação realizada ontem no Pleno do TRE, a maioria dos Juízes entendeu que o candidato a vice-prefeito, João Pedro Filho, é considerado inelegível e sem registro de candidatura.



A Justiça Eleitoral em primeira instância negou o registro de candidatura a João Pedro Filho, que é pai de Mozaniel Rodrigues, por ele já ter sido condenado três vezes pelo Tribunal de Contas da União e duas vezes pelo Tribunal de Contas do Estado. Pelo princípio jurídico da unicidade, os problemas de João Pedro Filho com a Justiça contaminam a chapa, o que impede a diplomação de Mozaniel Rodrigues.



Na semana passada, os advogados da coligação formada por Mozaniel Rodrigues e João Pedro Filho deram entrada em um mandado de segurança para evitar a diplomação de Auricélio Teixeira, que foi o segundo colocado no pleito do último mês de outubro, com 32% dos votos válidos.



Ao analisar o caso em primeira instancia o Juiz Eleitoral Fábio Holanda deferiu em parte a liminar e suspendeu a diplomação de qualquer um dos candidatos. Mas ontem (16 de dezembro), o Pleno do TRE-RN decidiu, por 4 votos a 3, manter a inelegibilidade da chapa de Mozaniel Rodrigues e João Pedro Filho. E a expectativa agora é para a diplomação do segundo colocado, Auricélio dos Santos Teixeira, que deverá acontecer nas próximas horas.