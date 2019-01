Industriais recebem com otimismo pacto anti-crise Flávio Azevedo acredita que acordo firmado ontem (4) com o Governo do Estado será salvação para a crise.

Empresários receberam com otimismo o anúncio das medidas de combate à crise econômica feito ontem (4) pelo Governo do Estado e as instituições comerciais e empresariais do Rio Grande do Norte. Para o presidente da Federação das Indústrias do RN (Fiern), Flávio Azevedo, "o pacto será salvação para a crise no estado".



Os motivos para a comemoração são a liberação de crédito de ICMS e a renovação de incentivos fiscais como o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial – Proadi para mais de 20 empresas do estado.



Segundo Flávio Azevedo, o apelo da governadora aos empresários foi no sentido de não haver demissões nos próximos quatro meses, o que foi consentido pelos empresários. “A concessão e renovação de Proadi favorecerá a manutenção e a ampliação das atividades, preservando os empregos da indústria”, afirma Flávio Azevedo.



Outro ponto discutido na reunião foi o comprometimento do Governo do Estado em cumprir o calendário de obras e agilizar o processo no repasse financeiro para as empresas, confirmado pela governadora.



Em relação à crise internacional, o presidente da Fiern alega que os reflexos não são tão fortes no Rio Grande do Norte. “Nossas indústrias trabalham com foco no Governo do Estado, que é o maior cliente no setor da construção civil, com as obras públicas, e no setor de alimentos, com as merendas”, diz.



Ele aponta como o maior problema para a classe empresarial do estado a falta de financiamento e a diminuição da concessão de empréstimos. “Fomos atingidos pela crise com o recolhimento dos bancos, pela ausência de financiamento”, confirma Flávio Azevedo.



Por esse motivo, durante a reunião, as federações e associações comerciais e industriais do Rio Grande do Norte solicitaram às instituições financeiras a diminuição dos prazos para recebimento de verbas federais. “A participação dos bancos é extremamente importante para o financiamento da capital de giro e como agente financeiro das verbas federais”, alerta o presidente da Fiern.



Na próxima semana, empresários, Governo do Estado e instituições financeiras irão discutir em Brasília a flexibilização das obras, serviços e produtos firmados no pacto anti-crise.