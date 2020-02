Presidente visitou viveiros e plantação

Vladimir Alexandre

O presidente pegou uma tilápia na mão e desafiou a governadora Wilma de Faria a fazer o mesmo, ele também colheu um mamão.Lula subiu ao palanque às 13h20, acompanhado da governadora Wilma de Faria, o vice-governador, Iberê Ferreira de Souza, os deputados federais Henrique Alves e Fátima Bezerra, o prefeito de Ceará-Mirim, Antônio Peixoto e representantes do Banco do Brasil e do assentamento.No momento, a deputada Fátima Bezerra está discursando. O presidente só irá discursar após todas as autoridades.