Tigres derrota Madureira; Boavista e Macaé ficam no empate de 1 a 1 Os dois primeiros de cada chave avançam à fase semifinal

Dois jogos deram sequência a quarta rodada da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, primeiro turno da competição. Pelo grupo A, em Duque de Caxias, o Tigres do Brasil derrotou o Madureira por 2 a 0, gols de Clayton e Gilcimar.



Pelo B, em Saquarema, Boavista (Cocito) e Macaé (Roma) ficaram no 1 a 1.Com o triunfo sobre o Madureira, o Tigres do Brasil chegou aos cinco pontos, igual ao Tricolor Suburbano, e segue brigando pela vaga à semifinal do primeiro turno. Os dois primeiros de cada chave avançam.



Já na Região dos Lagos, o Macaé, que abriu o placar, deixou a escapar a oportunidade de encostar nos líderes Botafogo e Flamengo. Com o empate, a equipe do Norte Fluminense chegou ao sete pontos, contra apenas cinco do time da Região dos Lagos.



Na próxima rodada, pelo grupo A, o Madureira pega o Americano, neste sábado, às 16h, em Edson Passos (campo do América). No mesmo dia, mas no horário das 20h30, o Tigres do Brasil vai até Cabo Frio enfrentar a Cabofriense.Pelo grupo B, o Macaé encara o Flamengo, sábado, às 18h15, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. No domingo, às 17h, também em Saquarema, o Boavista recebe o Mesquita.