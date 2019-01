Projeto potiguar recebe o Prêmio ANA 2008

Projeto que garante água potável a 120 comunidades rurais no Rio Grande do Norte foi um dos premiados na 2ª edição do Prêmio ANA com o tema Conservação e Uso Racional da Água. A entrega foi realizada nesta quinta-feira (4), em Brasília, pela secretária-executiva do Ministério do Meio Ambiente, Isabela Teixeira.Desenvolvido pela Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte (Semarh-RH), desde 2005, o projeto contribui para a proteção e a conservação do manancial Serra de Santana, por meio da elaboração e implementação das comunidades rurais.O prêmio ANA é dividido em seis categorias: governo, empresas, organizações não-governamentais, organismos de bacia, imprensa e academia. De um total de 272 iniciativas inscritas de todo o Brasil, 18 – três por categoria – foram selecionadas para a final.Para o diretor-presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), José Machado, o objetivo do prêmio é valorizar o bom desempenho do Brasil na gestão das águas. “O Brasil pode se orgulhar da política nacional de recursos hídricos que possui”, disse.Todos os finalistas receberam uma estatueta por honra ao mérito. As estatuetas foram confeccionadas por de artesãos do Espírito Santo.Os seis vencedores ganharam um troféu com aspecto de pedra bruta lapidada, obra do mestre-vidreiro italiano, Mário Seguso.

* Fonte: Agência Brasil.