Interrogatório de presos por videoconferência é aprovado pela CCJ do Senado

Com sugestões do ministro Cezar Peluso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado a proposta de legislação que permite o interrogatório de presos por meio de videoconferência.Inicialmente proposto pelo senador Aloizio Mercadante (PT-SP), o projeto de lei (PLS 679/07) recebeu alterações com o substitutivo do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).De acordo com o parecer da CCJ, a justificativa do projeto de lei baseou-se na decisão tomada pelo Supremo no Habeas Corpus 88914, cujo voto do ministro Peluso indicou quais seriam as características de uma futura lei em sintonia com a Constituição Federal."Não fujo à realidade para reconhecer que, por política criminal, diversos países – Itália, França, Espanha, só para citar alguns – adotam o uso da videoconferência – sistema de comunicação interativo que transmite simultaneamente imagem, som e dados, em tempo real, permitindo que um mesmo ato seja realizado em lugares distintos – na práxis judicial. É certo, todavia, que, aí, o uso desse meio é previsto em lei, segundo circunstâncias limitadas e decisão devidamente fundamentada, em cujas razões não entra a comodidade do juízo. Ainda assim, o uso da videoconferência é considerado 'mal necessário', devendo empregado com extrema cautela e rigorosa análise dos requisitos legais que o autorizam”, disse o ministro em seu voto, à época.Assim, entre as regras estabelecidas pelo projeto de lei, está previsto o interrogatório por videoconferência deve ser uma exceção, realizado somente em caso de necessidade.O projeto prevê ainda a garantia do direito de entrevista reservada do acusado com seu defensor antes da realização do interrogatório, que a sala do interrogatório seja fiscalizada pelo Ministério Público, magistrados e servidores da Justiça, além de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil.A lei também permitirá ouvir depoimento de testemunhas por videoconferência, caso residam fora da jurisdição.O autor da proposta ressalvou que se o juiz julgar que é indispensável a presença física do réu, poderá interrogá-lo pessoalmente e acrescentou que sua proposta foi elaborada de forma a respeitar o entendimento do STF sobre o tema. Com a aprovação da CCJ, o projeto dependerá agora de aprovação do plenário do Senado Federal.

* Fonte: STF.