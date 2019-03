Mistério, suspense e aspectos sobrenaturais estão no romance “Dona de Olhos Azuis” O autor é o escritor e pintor polonês Boleslaw Matuszewski, 68, radicado há 33 anos no Brasil.

A saga centenária de uma família narrada em forma de investigação do passado, mesclada com mistério, suspense e aspectos sobrenaturais, esses são alguns dos elementos que norteiam o romance “Dona de Olhos Azuis”, do escritor e pintor polonês Boleslaw Matuszewski, 68, radicado há 33 anos no Brasil. O artista que vive em Natal há sete anos lançará seu primeiro livro, na próxima quinta-feira (18), às 17h, na Livraria Siciliano do Midway Mall.



O livro narra a história de um jovem, que no dia do seu aniversário de 23 anos, descobre por meio de seus pais, não ser filho biológico deles. Estes lhe revelam uma estranha história, ocorrida anos atrás na França, a qual resultou na sua adoção. Então o jovem revela também que, desde os 15 anos de idade, nos momentos de sofrimento e angústia, nos seus sonhos, recebia a visita de uma misteriosa mulher que lhe trazia a paz e o alívio ao seu espírito e coração, e o mais intrigante: às vezes, ele entrava num estado de transe, durante o qual desenhava ou pintava telas como se fossem registros do passado.



Em virtude desses estranhos acontecimentos, convencido por seus pais e amigos franceses, conhecidos por acaso, o jovem decide ir à França, na busca do seu passado. Lá esses amigos ajudam-no a conhecer várias pessoas importantes e a reconstruir, peça por peça, o terrível quebra-cabeça. As buscas do passado trazem novos episódios, tais como: disputa por herança; espionagem e traição, dentro da resistência francesa; campanha dos aliados na África e na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial; e o mistério do “Bolero de Ravel”, para, finalmente, surpreender o leitor com o desfecho da história, que para conhecer é preciso ler o livro.