"Não matei mas sei que fui" terá temporada em Natal

Divulgação César Amorim interpreta mossoroense

O espetáculo, que tem uma hora de duração, é dirigido por Diego Molina e aborda questões psicológicas como busca e construção de identidade, arquétipo e autoconhecimento.Um jornalista sai de Mossoró para tentar a vida no sudeste do país com um objetivo: ser âncora de telejornal. Mas, como poderia esperar, ninguém o aceita como apresentador por causa da fala arrastada trazida do nordeste.“É uma crítica. Por que a gente tem que perder o sotaque?”, explica Amorim, que também enfrentou algumas dificuldades ao chegar ao Rio por causa da voz potiguar.Para conseguir o cargo em uma grande emissora de televisão, o profissional inescrupuloso, decide conquistar a chefe.No motel, ele se descobre impotente e começa a confusão esquizofrênica. Suas diversas personalidades se confrontam em um monólogo divertido. Os lados feminino, adolescente, gay, nordestino, psicopata e por fim um detetive discutem e disputam as ações do corpo que os carrega.“É enlouquecedor; a peça toda tem um trabalho corporal e vocal muito bem elaborado. São sete personagens com vozes e expressões distintas”, conta o ator.Sempre no banheiro do motel, o personagem descobre que a mulher está morta no quarto. Daí seus eus começam a se acusarem mutuamente.“A história tem requintes de mistério policial e ao mesmo tempo ele vai se descobrindo. Não é só uma comédia para fazer graça”, antecipa César Amorim e chama a atenção dos espectadores: “Tudo que vai sendo dito serve como fio condutor para o final, que é a revelação do crime”.Teatro de Cultura Popular. Rua Jundiaí, 641, Tirol (ao lado da Fundação José Augusto).Dias 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro (sexta a domingo).Sextas e sábados às 21h e domingos às 20h.R$ 15 / R$ 7,50 (meia entrada).Classificação: 14 anos