ANRL homenageia Murilo Melo Filho

Alex de Souza Murilo Melo Filho compareceu à solenidade o fardão da ABL.

Único potiguar a integrar a Academia Brasileira de Letras, Murilo Melo Filho esteve presente à solenidade trajando o fardão típico dos imortais, sendo recepcionado pelo poeta e advogado Diógenes da Cunha Lima, presidente da entidade.“Eu costumo brincar com ele dizendo que, aqui, nós somos 40 imortais. Murilo, sozinho, vale por 80”, declarou o presidente da ANRL.Durante a solenidade, foi exibida a primeira parte do documentário sobre a vida do homenageado, produzido pela TV Assembléia e dirigido pelo jornalista Valério de Andrade.No vídeo, 23 personalidades potiguares, entre eles, a governadora Wilma de Faria e os senadores Garibaldi Filho e José Agripino, dão depoimentos sobre a trajetória de Murilo Melo Filho e prestam tributo ao jornalista que presenciou de perto os últimos 50 anos da história brasileira.Murilo Melo Filho, que também integra os quadros da ANRL, agradeceu à lembrança dos pares. “É sempre um prazer para mim estar em Natal. Sempre que posso, venho para cá, pois é nessa cidade onde tenho minha família, parentes e amigos. As minhas raízes profundas estão fincadas nessa terra”, declarou.