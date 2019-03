Micarla admite que salários dos secretários dificulta composição

Fotos: Júlio Pinheiro e Vlademir Alexandre Viveiros (à esquerda) convenceu Carlos Guedes (à direita) a aceitar o cargo.

Iniciando o evento de anúncio do secretariado elogiando os membros da equipe de transição, Micarla de Sousa disse que a responsabilidade dos novos auxiliares é enorme devido ao resultado das urnas, onde “a população deu uma nota promissória em branco para a nova administração”. Sobre as escolhas, a prefeita disse que critérios técnicos prevaleceram, apesar de admitir a influência política, e que foi difícil convencer alguns secretários a assumirem as pastas.“Os valores foram um problema, mas argumentamos que a renúncia aos maiores salários que poderiam ganhar na iniciativa privada faria com que eles estivessem ajudando a cidade. È aí onde entra arte que é montar uma equipe”, disse a prefeita, em discurso afinado com outros auxiliares.O ex-deputado João Faustino (PSDB), que ocupa cargo de importância no Governo do Estado de São Paulo – sendo bastante elogiado pelo governador José Serra durante sua passagem por Natal –, disse que não aceitou logo de cara o convite para ser o futuro secretário de Articulação e Integração de Ações Governamentais porque teve que discutir com o gestor paulista. Contudo, lembrou palavras de Dix-sept Rosado para justificar seu posicionamento.“Quem não faz pela sua terra, não faz pela terra de ninguém. Eu já fiz pela terra dos outros e pela minha, mas quero ajudar ainda mais Natal”, disse João Faustino.Outro auxiliar que precisou de tempo para ser convencido a aceitar ocupar uma secretaria foi Carlos Guedes, novo titular da Secretaria Municipal de Tributação. Mantendo residência em Brasília e em Washington (EUA), Guedes, que passou 22 anos no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), atribuiu ao futuro secretário de Planejamento Augusto Viveiros sua chegada à Prefeitura.“Já conhecia Natal e prestei assessoria em outras cidades do Nordeste. Não conhecia a prefeita, mas Viveiros me chamou para o projeto e topei o desafio. Adoro Natal e estou motivado para mais esse desafio”, disse Carlos Guedes.A prefeita eleita Micarla de Sousa pretendia anunciar os nomes dos demais secretários, que ocuparão as pastas “fins”, já nesta segunda-feira (15), mas “alguns contratempos impediram que esse anúncio fosse feito” A expectativa é que o anúncio seja feito antes do Natal, apesar das dificuldades encontradas.“Como sou jornalista, tenho que usar o meu poder de convencimento, não é?”, brincou a prefeita.

Reforma

Micarla não quis adiantar quais serão todas as secretarias criadas e extintas na reforma administrativa que pretende enviar à Câmara Municipal do Natal já no início da próxima Legislatura. Porém, adiantou os nomes de duas pastas criadas e uma extinta.“Vamos extinguir a SMDC (Desenvolvimento Comunitário). O trabalho dela será acumulado pela Semsur e pela Articulação e Integração que será criada. A de Segurança Pública também existirá”, disse a prefeita.