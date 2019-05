Vereadores criticam demora do G-10 para escolha do candidato à Presidência da CMN.

Júlio Pinheiro Júlio Protásio: "Menos de 48h e eles não definiram candidato. Isso é falta de transparência".

“Menos de 48 horas da eleição, eles ainda não definiram um nome. Isso pra mim é falta de transparência”, ressaltou o vereador Júlio Protásio (PSB). O pessebista também discordou da posição do chamado G-10 que não formalizou candidato porque ainda estava aguardando novos adeptos. “De última hora eles vão tentar atrair um vereador do nosso lado, mas já formalizamos nosso compromisso”, disse Protásio bastante confiante com a vitória de Nasser.Questionado sobre qual seria o motivo para lançar um documento parecido com a Carta de Princípios do outro grupo (na época G-9), apresentada no final de novembro, o vereador Júlio Protásio foi enfático em dizer que o documento é diferente do apresentado pelos opositores.“Nosso documento tem princípios e propostas, metas claras, objetivos concretos. Não recebi a outra carta, li pela imprensa e não nos espelhamos em nada para a elaboração do nosso documento”, concluiu o parlamentar.O vereador eleito Albert Dickson (PP), cogitado no início de dezembro para ser o candidato à Presidência pelo outro grupo, tendo recebido inclusive o apoio do também eleito, Ney Lopes Júnior (DEM), comentou sobre a diferença dos dois documentos. “Participei da reunião de lançamento da Carta de Princípios na sede da OAB. Também conversei com alguns vereadores do outro grupo, mas neste documento elaboramos propostas concretas, diferente da outra carta”, reforçou ele.Sobre mudar a escolha, caso tivesse sido o candidato à Presidência pelo G-10, o vereador eleito se mostrou convicto da decisão de apoiar o atual presidente da CMN. “A última reunião que tive com o grupo foi justamente para dizer que não era candidato ao cargo. Estou certo da minha decisão”, disse o médico.

Reunião

Segundo fontes doos vereadores Aquino Neto e Edivan Martins, ambos do Partido Verde, estiveram reunidos com a prefeita eleita, Micarla de Sousa (PV), no inicio da tarde desta terça-feira (30) para algumas orientações sobre qual posição tomar na votação da Presidência da CMN.A prefeita eleita, no entanto, disse várias vezes que preferia não interferir na eleição para a Presidência da CMN.