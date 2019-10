Potyguar (CN) 0 X 0 América: fim de jogo Jogo é de importância para as pretensões das duas equipes ainda neste primeiro turno. Na rodada passada, os dois foram derrotados.

FIM DE JOGO



46 minutos - Uhhhhhhhhhh!! A bola explode na trave do América. Quirino acertou um belo chute e a bola parou no travessão.



45 minutos - Jogo se encaminha para um empate sem gols.



42 minutos - América escapa de tomar o gol graças a um desarme da zaga. (Potiguar de Mossoró 4 x 0 Corintíans)



38 minutos - Uhhhhhhh!! Lançamento na frente, mas o goleiro Rodolfo se antecipa e coloca a bola para lateral.



36 minutos - Uhhhhhhh!! Jogada rápida do América e a bola sobra na entrada da área para Fábio Neves, que chuta forte por cima do gol.



30 minutos - Uhhhhhhh!! Bate rebate dentro da área alvirrubra e a bola cruza a frente do goleiro Rodolfo.



25 minutos - Equipes se alternam no ataque e os dois goleiros vão tendo trabalho no jogo.



17 minutos - Uhhhhhhhhhh!! Rodolfo faz linda defesa em chute da entrada da área que tinha endereço certo no ângulo do gol. (Macau 0 x 1 Santa Cruz)



15 minutos - Muitos chutes de fora da área, mas todos sem direção tanto de América quanto de Potyguar.



9 minutos - Uhhhhhhhhh!! Potyguar responde em chute de fora da área e a bola passa com perigo ao gol de Rodolfo.



8 minutos - Uhhhhhhhhh!!! Grande defesa do goleiro do Potyguar em cabeçada perigosa após cobrança de escanteio.



4 minutos - América faz pressão na área do Potyguar com escanteios seguidos.



2 minutos - Jogo recomeça com o América tomando a iniciativa em busca do primeiro gol.



COMEÇA O SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



42 minutos - Uhhhhhhhh!! Chute de fora da área e a bola passa com muito perigo ao goleiro Rodolfo.



40 minutos - Lance no ataque do Potyguar, mas o atacante da equipe curraisnovense "fura" o chute e perde boa chance.



36 minutos - Outra falta perigosa a favor do América. Na cobrança, Berg isola do gol e manda para longe. (No Nogueirão, Potiguar de Mossoró 3 x 0 Corintíans)



30 minutos - Falta perigosa a favor do América na esquerda do ataque e perto da entrada da área. Fábio Neves cobra e a bola passa com perigo, mas para fora do gol.



28 minutos - Berg vai se destacando no jogo a favor do América enquanto agora o Potyguar se defende. (No Nogueirão, Potiguar de Mossoró 2 x 0 Corintíans)



26 minutos - América vai dando trabalho, mas não chega ao gol. (No Nogueirão, Potiguar de Mossoró 1 x 0 Corintíans)



24 minutos - Fábio Neves faz boa jogada pela direita e cai pedindo falta, mas o árbitro não marca.



22 minutos - Uhhhhhhh!! Quase o América abre o placar, mas o goleiro Nilson evita trombando com o zagueiro do Potyguar. Árbitro marca falta de ataque.



20 minutos - Potyguar busca o primeiro gol e vai pressionando o América, que fica cadenciando o jogo em busca do contra-ataque.



16 minutos - Falta perto da entrada da área e que leva perigo ao goleiro Rodolfo. Na cobrança, a bola fica na barreira.



13 minutos - Outra cobrança de escanteio feita por Roberto e o goleiro Rodolfo vai impedindo o gol do adversário.



10 minutos - Berg arrisca de fora da área. A bola rebate na zaga e sobra para Fábio Neves, mas na hora do domínio a zaga do Potyguar põe para escanteio.



8 minutos - Potyguar tenta chegar ao gol em cruzamentos, mas a zaga do América vai afastando.



6 minutos - Uhhhhhhh! Levantamento dentro da área em cobrança de escanteio e a bola toca a rede do América pelo lado de fora.



4 minutos - Cobrança dentro da área e Rodolfo faz mais uma defesa.



3 minutos - Potyguar chega em chute de fora da área, mas Rodolfo defende no meio do gol sem dar rebote.



1 minuto - América tenta jogada no ataque, mas a defesa do Potyguar desarma. Fábio Neves sente entrada mais dura.



Potyguar de Currais Novos e América se enfrentam no estádio coronel José Bezerra em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Estadual.



O jogo é importante para as duas equipes. Enquanto o América vem de derrota para o Potiguar de Currais Novos, o Potyguar empatou nos acréscimos contra o Baraúnas e nenhum dos clubes quer complicar sua situação dentro do campeonato.



Confira abaixo os melhores momentos do jogo.