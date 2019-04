O segredo do sol Grupo que faz parte da Missão Corot utiliza informações sobre milhares de estrelas idênticas ao astro para escrever a história de nove bilhões de anos.

Escrever uma história de nove bilhões de anos em apenas três. O sonho, que parece impossível, é do astrônomo José Renan Medeiros e está sendo realizado por ele e por mais vinte pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eles estão escrevendo a história da evolução do sol, a partir do estudo de milhares de estrelas que faz parte da Missão internacional Corot (Convection Rotation Transit of Planets).



Estrelas muito mais jovens, mais jovens, da mesma idade, um pouco mais velhas e muito mais velhas que o sol estão sendo estudadas para poder desvendar a história do astro.

Como o sol tem 4, 5 bilhões de anos e, conforme estimativas deverá "viver" pelo menos o dobro, seria impossível para um ser humano que, geralmente, vive no máximo 100 anos, observá-lo. "O telescópio só foi inventado há 400 anos, então como podemos escrever a história do sol ao longo de bilhões de anos? Olhando estrelas idênticas a ele, em fases diferentes", explica Renan Medeiros, que é professor titular da UFRN.



Os dados sobre mais de 100 mil estrelas estão sendo coletados pelo satélite Corot, em operação desde 2006, e que pertence a um consórcio internacional formado por seis países (França, Bélgica, Áustria, Espanha, Alemanha e Brasil) que participam da missão que leva o mesmo nome.



A Missão Corot terá três anos de duração e tem como principais objetivos a descoberta de planetas iguais à Terra fora do sistema solar e promover o mais avançado estudo sobre a estrutura das estrelas para tentar entender como as estrelas se formam, evoluem e depois morrem.



Para chegar a esse estudo, os pesquisadores estão analisando os dados coletados pelo satélite, chamados de curvas de luz, que são, na verdade, a variação ao longo do tempo do brilho das estrelas. "Essa variação pode nos dizer se passou um planeta na frente da estrela, se a ela está pulsando, se está oscilando ou sofrendo o que nós chamamos de estelemoto (terremoto estelar)", esclarece Medeiros.



Com essas informações, o astrônomo acredita que será possível saber se o sol vai evoluir, como é que ele vai morrer, de que forma se dará seu envelhecimento e, principalmente, como vai afetar a vida dos humanos.



Um resultado prático do estudo seria entender melhor sobre o vento solar que danifica satélites, sistemas de telecomunicações e sistemas elétricos e que representa um prejuízo econômico enorme. "Esses ventos são matérias injetadas pelo sol o tempo todo no espaço, mas conhecemos muito pouco sobre eles. Conhecendo melhor o sol, poderíamos prevenir essa ação e evitar prejuízos", exemplifica.



No entanto, esse é apenas uma das incontáveis implicações que o trabalho deve apresentar. Toda a repercussão que o estudo terá ainda não é visualizada nem mesmo pelo seu idealizador. "Quando Kepler escreveu as leis dele, há mais de 400 anos, alguém perguntou para que servia as três leis sobre o movimento dos astros que ele tinha dedicado a vida toda para escrever.



E Kepler disse: eu sou paciente e posso esperar para ver a que as minhas leis vão servir. Ele morreu logo depois, mas hoje as Leis de Kepler são utilizadas para tudo que diz respeito à telecomunicação, navegação aérea, astronáutica. Fazendo um paralelo com as Leis de Kepler, só o futuro vai nos mostrar a importância que teve esse tipo de experimento que nós estamos fazendo atualmente", declara Renan Medeiros.



Missão Corot A Missão Corot é conduzida pela Agência Espacial da França e além dos cinco países europeus, apenas o Brasil participa. No país está, inclusive, uma das duas bases de coletas de dados do satélite, que fica em Alcântara, no Maranhão. Para a Missão foram investidos 165 milhões de euros.



São 80 pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade Estadual de São Paulo, do Instituto Nacional de Estudos Espaciais, do Observatório Nacional, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A UFRN participa com vinte pesquisadores que são responsáveis pelo tratamento dos dados para distribuir aos demais pesquisadores.



Os primeiros resultados da Missão foram apresentados em novembro do ano passado, durante o congresso, em Natal. Entre eles estão a descoberta de seis novos planetas fora do sistema solar e a observação inédita de estelemotos em várias classes de estrelas. Novos resultados serão divulgados em fevereiro de 2009, em Paris.





*Matéria publicada no jornal Nasemana - Edição 39 - de 20 a 26 de dezembro