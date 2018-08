Polícia prende assaltante de moto em Cidade Satélite O delito aconteceu por volta das 7 da manhã no bairro Planalto, zona oeste da capital

Na tarde desta sexta-feira (7), a polícia prendeu Jussyer Bruno Rodrigues de Aráujo, de 30 anos. Ele foi acusado de tentativa qualificada de roubo depois de abordar um casal no bairro Planalto, às 6h45 da manhã. No momento do delito, o assaltante portava uma arma calibre 32 sem balas.



A vítima William Ricardo, de 30 anos, disse que Jussyer anunciou o assalto pedindo para que a esposa e a filha de quatro anos do casal se retirassem da moto. Em seguida, teria ordenado que William entregasse os celulares e o controle do veículo sob pena de atirar na filha.



Pouco depois, a vítima entrou em luta corporal com o assaltante que deixou cair a arma e o celular, fugindo do local. Ainda de acordo com William, o assaltante pulou um muro e ingressou em um matagal próximo. “Quando eu vi que ele tinha colocado a arma na cintura para fugir, lutei com ele para não levar a minha moto”, disse William.



Em posse do celular do assaltante, William descobriu que Jussyer trabalhava em uma farmácia do bairro como entregador. Acionada a 11ª DP Cidade Satélite, a polícia encontrou o assaltante que se preparava para fazer entrega de remédio.] e foi conduzido a delegacia.



Para o delegado Natanion de Freitas “não há dúvidas que ele é realmente o assaltante. Ele já foi reconhecido pelas vítimas”. Jussyer segue preso e deve responder por tentativa qualificada de roubo.