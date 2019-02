Wilma faz apelo para que Assembléia aprove crédito para construção de estradas

Luana Ferreira Em sintonia com governadora, Robinson Faria prometeu dar agilidade às matérias.

e internautas, participar com perguntas.O empréstimo, que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), foi encaminhado no início de setembro deste ano e dá conta da construção de 500 quilômetros de novas estradas, recuperação da malha viária em todo o Estado, construção da Via Metropolitana, acesso ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante e criação de vias de escoamento em regiões produtivas.O presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria (PMN), garantiu que a votação acontecerá em poucos dias. “Atenderemos ao apelo da governadora e daremos agilidade a essa matéria”, declarou Faria, que não definiu, entretanto, a data da votação.Outra matéria que deve receber prioridade na votação é a que prevê mudanças na previdência do Estado para que ele se aproxime das normas exigidas pelo Ministério da Previdência. Somente após essas mudanças o Governo poderá receber o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Na cartilha distribuída pela governadora, a matéria foi classificada como “Urgência Absoluta”.

Anti-crise

A "medida anti-crise" anunciada pela governadora, como redução de custos, diminuição da folha de pagamento e adequação ao piso salarial praticado em outros Estados também entraram na pauta.Os deputados também pediram urgência na votação da matéria que dá ao Estado maior poder de fiscalização da produção de petróleo e dos repasses de

royaltes

. A mudança precisa ser aprovada em poucos dias para que entre em vigor ainda em 2009.