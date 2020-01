PMDB e PSDB possuem maioria dos presidentes dos Legislativos

Agência Brasil Na Câmara Federal, MIchel Temer é o nome do PMDB

No caso do PMDB houve uma baixa. Em 2007, o partido contabilizava oito presidências. Já o PSDB conseguiu eleger mais dois em relação a penúltima eleição para o cargo.No entanto, a nível nacional o primeiro está em situação vantajosa com o comando do Congresso Nacional. Com Sarney no Senado e Michel Temer na Câmara o PMDB caminha fortalecido para as eleições 2010.