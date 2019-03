Aprovação da Lei do Gás movimenta setor

Vlademir Alexandre

As mudanças na logística de transporte e distribuição do gás no estado tramitam desde 2007, com aprovação na Câmara e agora no Senado, e são importantes para o conhecimento real do setor, oferecendo uma maior segurança aos investidores.O setor do gás natural passa por dificuldades desde 2001, com investimentos paralisados por falta de lei de regulamentação. Para o secretário estadual de energia, a Lei vai melhorar as incertezas do setor. “A Lei do Gás dará maiores condições de desenvolvimento do gás natural pela regulamentação do transporte e conhecimento das áreas de distribuição”, diz.O secretário afirma que com a regulamentação, o gás terá igualdade de condições como a Lei do Petróleo, favorecendo a produção, exploração e transporte no Rio Grande do Norte.A logística do gás natural potiguar é dividida em exploração e produção, obedecendo as determinações do Governo Federal através dos leilões; distribuição, através dos monopólios dos estados, no caso do Rio Grande do Norte sendo de responsabilidade da Potigás e o transporte, que agora será regulamentado pela Lei do Gás.“A Lei do Gás preenche a lacuna da ausência de regulação, na prática identificando os gasodutos de distribuição e de longo curso, oferecendo dados aos investidores em energia”, afirma o secretário.Os benefícios para a sociedade é o desenvolvimento do setor e melhoria na infra-estrutura garantindo um futuro promissor para gás natural no estado.