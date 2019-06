Venezuela expulsa embaixador israelense por causa da ofensiva em Gaza Governo venezuelano também acusa Israel de fazer “terrorismo de Estado”.

O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela divulgou ontem (6) nota com a decisão do governo do presidente Hugo Chaves de expulsar o embaixador de Israel e parte dos funcionários da embaixada, segundo informações da BBC Brasil.



“O governo da República Bolivariana da Venezuela decidiu expulsar o embaixador de Israel e parte do pessoal da embaixada de Israel na Venezuela, reafirmando sua vocação para a paz e a exigência de respeito ao direito internacional”, diz a nota.



No documento, o governo venezuelano também acusa Israel de fazer “terrorismo de Estado” e de violar o direito internacional com a ofensiva em Gaza.



Na nota, a Venezuela pede que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aplique “medidas urgentes e necessárias para deter a invasão do Estado Israel contra o território palestino”.