Bilhete de Teresópolis acerta sozinho na Mega-Sena e leva R$ 29 milhões Números sorteados foram: 12 - 10 - 36 - 54 - 44 - 57.

Um bilhete de Teresópolis (RJ) acertou sozinho as seis dezenas do concurso 1.041 da Mega-Sena sorteado na noite desta quarta-feira (21) e levou o prêmio de R$ 29.372.147,91.



Neste sábado (24), o concurso da Mega-Sena de número 1.042 deve pagar um prêmio R$ 1,5 milhão, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.



O sorteio desta quarta aconteceu em Maceió (AL) e os números sorteados foram: 12 - 10 - 36 - 54 - 44 - 57.



De acordo com a Caixa, o rendimento mensal do prêmio --sorteado nesta quarta-- na poupança pode chegar a R$ 210 mil, o equivalente a 506 salários mínimos. Por dia, o sortudo ganharia R$ 7 mil.



De acordo com a Caixa, 82 bilhetes acertaram a quina e vão receber R$ 27.849,85 cada um. Outras 8.071 apostas acertaram a quadra e ganharão R$ 282,95 cada uma.



As apostas para o próximo sorteio da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do sábado. A aposta mínima --de seis números-- custa R$ 1,75.



O maior prêmio da Mega-Sena saiu em 1999, quando um apostador de Salvador levou R$ 64,9 milhões.