Boa expectativa para liberação de microcrédito em 2009 Bancos acreditam que modalidade de empréstimos terá crescimento maior do que o avaliado pelos pequenos empresários.

Os empréstimos para pequenos empresários devem crescer 40% esse ano, segundo avaliação das instituições financeiras do Brasil. O Banco do Nordeste (BNB), que é o líder na modalidade de microcrédito, acredita em aumento nesse ano para empréstimos.



Para o setor informal, o crescimento de empréstimos amplia as condições de desenvolvimento das atividades. As melhorias nas condições de empréstimos, com redução na taxa de juros e prolongamento do prazo de parcelamento, atraem centenas de empresários potiguares aos bancos.



No caso do Banco do Nordeste, que detém a maior participação no mercado do microcrédito do país, o aumento de microcrédito foi de 30% em relação ao ano anterior, com investimento de mais de R$ 1 bilhão em todo o Brasil.



Na contramão do cenário econômico desfavorável, os empréstimos não tiveram queda nos últimos três meses, mesmo com os comentários de crise. “Estamos trabalhando com a meta de crescer 40% em 2009. Para o setor informal, não trabalhamos com cenário de crise”, diz o superintendente de microfinanças do BNB, Stélio Gama Lyra Júnior.



O público que mais procura o microcrédito são os pequenos empreendedores que vêem nos empréstimos a perspectiva de abertura de novos negócios.



* Com informações da Agência Brasil.