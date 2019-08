Rosy de Sousa quer integrar trabalho da Semtas com outras secretarias

Vlademir Alexandre

O evento será realizado no plenário da Casa, logo após o final da votação dos projetos enviados para convocação extraordinária.Rosy declarou aoque fará uma explanação dos dados atuais da pasta e as metas para melhorar o trabalho desenvolvido na área de assistência social.“Nós vamos atuar de forma integrada, este foi um pedido da prefeita. O grande problema da SEMTAS foi a falta de gestão”, declara.De acordo com Rosy, desde que foi nomeada procurou se informar sobre tudo da secretaria e o que chamou a atenção foi o fato de que as secretarias trabalhavam de maneira isolada. “Não podemos pensar em assistência social sem educação e saúde, por exemplo”.Após a sabatina haverá a formalização do nome de Rosy na pasta, a partir daí ela explica que estará apta a marcar reuniões com os representantes de conselhos tutelares e outros agentes “que trabalham nesta rede de proteção”.