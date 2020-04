Reforma administrativa só será votada em março

Júlio Pinheiro Enildo diz que apreciação da Reforma administrativa está adiada mais uma vez.

De acordo com o parlamentar, todos os vereadores da Casa participarão da discussão da proposta, que vai ocorrer já no início do próximo mês, quando está previsto o envio da matéria ao Legislativo. No encontro, ainda, estarão presentes técnicos da Prefeitura, secretários, e a própria prefeita.A proposta da Reforma vem sendo debatida desde o fim do ano passado, antes mesmo da nomeação de todo o corpo de secretários do município. A expectativa inicial era que o projeto fosse enviado e apreciado durante convocação extraordinária em janeiro, mas foi adiado para o início das sessões ordinárias.Em um segundo momento, o Executivo informou que a proposta seria enviada na segunda quinzena deste mês, mas houve o novo adiamento da matéria que, entre outras coisas, vai criar, desmembrar e extingüir secretarias do município.