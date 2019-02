Incentivos fiscais podem gerar três mil empregos Desde 2003, 134 empresas foram contempladas com o Proadi, gerando investimentos de R$ 817,1 milhões e mais de 21.000 novos postos de trabalho.

A governadora Wilma de Faria assinou na manhã desta terça-feira (9),mais dezenove concessões do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial (Proadi) e três do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Uso de Gás Natural (Progás), incentivando o aumento de emprego e renda para o estado.



A medida vai atrair investimentos privados da ordem de R$ 169,9 milhões, com a instalação, modernização e ampliação de indústrias, com previsão de gerar 2.813 novos empregos diretos.

Desde 2003, 134 empresas foram contempladas com o Proadi, gerando investimentos de R$ 817,1 milhões e mais de 21.000 novos empregos. A expectativa é de que o programa gere cerca de 40 mil empregos diretos até 2010.



A política de desenvolvimento tem como meta o fortalecimento do empreendedor local, a atração e novos investimentos com o objetivo de promover a geração de emprego e renda e o direcionamento de atividades empresariais e industriais para o interior, explica o titular da Secretária Estadual de Desenvolvimento Econômico (Sedec), José Rufino.



Para o presidente da Federação das Indústrias do RN, Flávio Azevedo, a ação do governo foi uma providência oportuna, que vai aliviar os empresários, visto que os incentivos fiscais do governo estadual amenizam o peso causado por um regime tributário injusto, que acarreta desemprego e causa reflexos negativos na economia e no meio social.



As empresas beneficiadas pelo Progás são a Cotton, que atua na fabricação de algodão hidrófilo em Parnamirim; a Nortex, do segmento têxtil, localizada em Macaíba; e a Guararapes, também do segmento têxtil, com unidade de malharia (tecelagem, acabamento, tingimento e estamparia) e confecções de camisa em malha e tecido plano, bermuda de malha, cuecas, pulôveres, roupa feminina e infantil de malha e trecido tear, gerando atualmente mais de 14 mil empregos diretos.



As duas primeiras empresas são responsáveis pela geração de mais de 400 empregos e mais de R$ 800 milhões em investimentos.



O Proadi vai beneficiar com isenção de até 75% do ICMS empresas de informática, máquinas de carroceria, alimentício, material de limpeza, móveis, embalagens, industrialização, mineração e confecção nos municípios de Macaíba, Mossoró, Natal, São José de Mipibú.