Micarla conversa com direção do grupo Bandeirantes

Assessoria Micarla se reúne com representantes do grupo Bandeirantes, em São Paulo.

Sobre o turismo, Micarla conversou com o presidente da Gol Linhas Aéreas, Constantino Júnior. Ela sugeriu uma parceria entre a Prefeitura de Natal e a empresa para atrair mais turistas para a capital potiguar. Constantino sinalizou positivamente.Na sede do grupo Bandeirantes, acompanhada do deputado federal, Fábio Faria (PMN), Micarla de Sousa conversou com Jonhy Saad e outros representantes.A tarde Micarla voltou a tratar sobre o desenvolvimento da atividade turística em Natal numa reunião com diretores da CVC.