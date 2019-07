Lagoa de captação: moradores de Capim Macio e Semov entram em acordo

Maiara Felipe A lagoa ocupará 40% do terreno

O secretário Demétrios Torres apresentou aos moradores um projeto, com características da proposta entregue ao órgão pela comissão, no ano passado. A lagoa ocupará 40% do terreno, o restante será composto por um parque urbano.Como solução para aumentar a capacidade de recebimento de água, a secretaria pretende aumentar a profundidade do reservatório e calçar as ruas do entorno da lagoa com blocos de concreto, que permitem mais permeabilidade. Apenas as ruas por onde passam ônibus serão asfaltadas.Apesar de aprovado pelo grupo, a população do bairro irá opinar sobre essa nova idéia para a lagoa. Segundo a representante da comissão Milena Sampaio, a prefeita Micarla de Sousa deverá participar da reunião, que acontecerá a próxima semana, ainda sem dia marcado.Para o retorno das obras é necessário que o Ministério Público acate a proposta da Semov. A próxima audiência será em 26 de janeiro. A comissão pede agilidade na resolução da questão, visto os transtornos (máquinas nas ruas e buracos) deixados pela obra paralisada.Caso não ocorra entendimento entre as partes, Milena acredita que uma alternativa deverá ser encontrada. Plantar árvores no bairro e padronizar as calçadas podem ser opções para amenizar os impactos ocasionados pela devastação decorrente da construção da lagoa.