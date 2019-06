Gás pode ter preço reduzido e desconto no IPVA Projeto está sendo elaborado pela Potigás e Secretaria de Tributação.

Donos de carros movidos a gás natural no Rio Grande do Norte podem ter boas notícias esse ano com a redução no valor do metro cúbico do gás e descontos no Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) dos carros.



A boa notícia foi comentada pelo presidente da Companhia Potiguar de Gás (Potigás), Nelson Freire. Ele anunciou o projeto de desconto no IPVA em 50%, que está sendo analisado pela Secretaria de Tributação para avaliar os impactos na receita do Estado.



Após a analise, Nelson Freire terá audiência com a governadora Wilma de Faria, que decidirá sobre a viabilidade do desconto. Outros estados do Brasil, como o Rio de Janeiro e São Paulo, já têm descontos no IPVA de carros a gás, de 60% e 30% respectivamente.



Em relação à redução no preço do gás, o presidente da Potigás explica. “O reajuste no preço do gás ocorre quatro vezes por ano, sendo o primeiro em fevereiro. Esse ano, com a queda no barril de petróleo, o gás natural deverá ter seu valor diminuído”, diz.



O preço do gás natural é reajustado por uma equação com componentes variados, incluindo o petróleo. Quando acontece queda no valor do petróleo, o gás natural segue a redução de preço.



Para enfatizar a redução de preços, a Potigás alega o aumento de 75% no valor do gás natural nos últimos dois anos. “Vamos recalcular o valor do gás e brigar para diminuição no preço dos postos no Rio Grande do Norte”, conclui.