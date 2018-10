Mário Ivo Cavalcanti lança suas Cartas Náuticas

O jornalista Mário Ivo Cavalcanti lança hoje (19) o livro

Cartas Náuticas

, às 19h na livraria Siciliano do Midway Mall.É o quarto lançamento das Edições Flor do Sal, que tem apostado em livros de bolso, a preços acessíveis, para conquistar leitores para autores contemporâneos.Cartas Náuticas se auto-define como um romance epistolar, no qual um remetente desconhecido, M, envia cartas de amor a uma pessoa também sem nome, da qual não conhecemos as respostas enviadas. Segundo o autor, cabe ao leitor respondê-las.O autor vinha trabalhando no projeto há alguns anos e já havia engavetado o livro.“Os editores, Adriano de Sousa e Flávia Assaf, me procuraram com interesse em publicar uma coletânea do meu blog ( Cidade dos Reis ). Eu achei uma idéia muito sem futuro, apesar de achar que tinha material de qualidade no blog. Foi quando me lembrei desse projeto, que estava parado há muito tempo e propus a publicação”, rememora.Cavalcanti considera a obra ainda incompleta. “O livro foi escrito durante muito tempo, mas houve muitas pausas. Escrevia quando me dava na telha, afinal a gente precisa pagar as contas. Não ficou do jeito que imaginava – seria bem maior do que como está saindo. Só que resolvi não esperar mais”, explica.Cartas Náuticas tem 92 páginas e será vendido a R$ 20.