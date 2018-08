Câmara Federal presta homenagem aos 20 anos da Constituição

A Câmara Federal homenageou, nesta quarta-feira (5), os 20 anos da promulgação da Constituição Federal do Brasil.Durante a sessão solene, o presidente Lula afirmou que o processo constituinte foi o momento de maior participação popular na história do Congresso Nacional.Lula lembrou que, além das instituições públicas, participaram da elaboração da Constituição representantes dos índios, das crianças de rua, das prostitutas, dos homossexuais, dos desempregados e dos trabalhadores do campo."A Constituição permitiu que o País e o Congresso cassassem um presidente [Fernando Collor, em 1992] e a estabilidade política permanecesse", lembrou Lula.No início de seu discurso, o presidente Lula comemorou a eleição do democrata Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. Lula disse esperar que Obama aperfeiçoe as relações dos EUA com o Brasil e desenvolva políticas voltadas para a América Latina.

Bancada Potiguar

A governadora Wilma de Faria (PSB), o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) e o deputado federal Henrique Alves (PMDB) também serão homenageados.Eles eram deputados federais na época e participaram ativamente da elaboração da Carta Magna. Faziam parte da bancada federal também Antônio Câmara, Ismael Wanderley, Jessé Freire Filho e Vingt Rosado.No Senado, representavam o Rio Grande do Norte José Aripino (DEM), que continua senador, Carlos Alberto Sousa (in memorian) e o agora deputado estadual Lavoisier Maia (PSB).