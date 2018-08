Ex-presidente da Fermurn defende que eleição da instituição não tenha caráter político-partidário

Fátima Elena José Lins: torcida pelo fortalecimento da Femurn.

Criada para defender os interesses do município, a Femurn já foi alvo de algumas divergências políticas, como no processo de sucessão do então presidente Agnelo Alves (sem partido). Na ocasião, o prefeito Carlos Eduardo Alves (PSB) pleiteava ser o candidato único mas, como José Lins e José Robenílson (PMN), prefeito de Bento Fernandes, também entraram na disputa, o prefeito de Natal abdicou da eleição. Houve, inclusive, uma crise entre Carlos Eduardo e a governadora Wilma, que não deu apoio ao projeto do prefeito de Natal.Até o momento, três nomes estão cotados para disputarem o cargo: Salomão Gurgel (PT), prefeito de Janduís, Bennes Leocádio (PMDB), prefeito eleito de Lajes, e Jaime Calado (PR), prefeito eleito de São Gonçalo do Amarante. José Lins, que não votará para o próximo presidente por não ter conseguido a reeleição, diz que não pode haver cunho político-partidário na disputa.“A Fermurn é uma instituição voltada para representar os municípios do Rio Grande do Norte. Evidente que ela tem suas posições políticas, ela é formada por conjecturas, mas não pode haver a discriminação devido a posições partidárias. Como não vou votar e sou ex-presidente da instituição, só posso torcer pela Femurn”, disse José Lins.O motivo para a eleição só ocorrer em janeiro de 2009 é a renovação dos prefeitos do estado. Como muitos deixarão os cargos no fim deste ano, a Fermurn só realizará a eleição entre os prefeitos que estarão exercendo mandato pelos próximos quatro anos. Geralmente, as eleições ocorrem em dezembro.