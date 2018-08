Preço do gás natural em Natal ainda não sofreu reajuste Após duas semanas da autorização du reajuste, os preços nas bombas continuam os mesmos na maioria dos postos da região metropolitana de Natal.

O anúncio do aumento no preço do gás natural veicular no início do mês de novembro despertou a atenção dos usuários do combustível que reclamaram do reajuste de quase 12%.



No entanto, após duas semanas da autorização, os preços nas bombas continuam os mesmos na maioria dos postos da região metropolitana de Natal, com o metro cúbico avaliado em menos de R$ 2,00.



Segundo a assessoria do Sindicato de Postos do RN- Sindipostos, os proprietários de postos já receberam o comunicado da Potigás autorizando o reajuste, mas o sindicato não tem como saber a data do reajuste, que fica a critério dos postos.