Arca das Letras ganha segundo lugar em premiação nacional

O Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras do Governo do Estado, executado pela Secretaria de Estado de Assuntos Fundiários e Apoio (Seara), recebeu a segunda colocação no Concurso Pontos de Leitura 2008 – Edição Machado de Assis, realizado pelo Ministério da Cultura.A premiação tem como objetivo reconhecer ações que democratizam o acesso ao livro e envolvam a comunidade na gestão do projeto. O Concurso reuniu mais de 700 inscrições vindas de todo País.O programa Arca das Letras é desenvolvido pelo projeto Leituras e Linguagens: para quem é da terra fortalecer suas raízes. "“Leituras e Linguagens simboliza o compromisso social do Governo do Estado com a promoção dos direitos humanos e da cidadania, buscando respeitar as singularidades culturais da população do campo”", afirma o secretário Canindé de França.O Rio Grande do Norte é o Estado com o maior número de Arcas no Brasil. Desde a implantação do programa no Estado, em março de 2004, já foram distribuídas 639 bibliotecas em 106 municípios, beneficiando mais de 45 mil famílias.A meta é atingir o número de 1.000 bibliotecas até 2009.“A Arca tem por objetivo incentivar a leitura, entreter e levar conhecimento e cultura à população rural. "Ela estimula o crescimento intelectual e o bem estar dos que dela se beneficiam"”, explica a coordenadora Estadual do Programa, Sônia Paiva.

Arca–

O programa foi criado em 2003 pelo Governo do Estado, sendo executado pela Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para incentivar a leitura e facilitar o acesso aos livros em assentamentos, comunidades de agricultura familiar e de remanescentes de quilombos.A Arca tem uma metodologia que garante a participação das comunidades na formação e na implantação das bibliotecas.Os moradores indicam o local de sua instalação, os assuntos de seu interesse e seus agentes de Leitura, voluntários capacitados pela equipe pedagógica da Seara, que são responsáveis pelo empréstimo dos livros e pelo incentivo à leitura na comunidade. “De acordo com o perfil cultural de cada comunidade, os livros, frutos de doação, são selecionados.Em seguida, são formados os acervos, que compreendem literatura infantil, literatura para jovens e adultos, livros didáticos, de pesquisa e técnicos (sobre cidadania, saúde, agricultura), incluindo assuntos de interesse das populações rurais em suas realidades específicas.A biblioteca é organizada em um móvel de madeira, uma Arca, fabricado por apenados na marcenaria da Penitenciária Agrícola Mário Negócio, em Mossoró.