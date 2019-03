Aprenda a receita do enroladinho de frango ao molho de queijo

Fotos: Vlademir Alexandre Prato foi vencedor do Festival Gastronômico do Beco da Lama deste ano.

Enroladinho de peito de frango ao molho de queijo

O Bar da Amizade foi criado pelo casal Alvamar e Magna em 2002, no Centro da Cidade, mais precisamente na rua Dr. José Ivo, o Beco da Lama. "A gente era ali onde hoje é essa loja nova, que abriu, onde era o Cinema Nordeste. Depois, mudamos para a lateral da Igreja do Galo e agora estamos aqui, na rua Santo Antônio", afirma dona Magna, que pilota a cozinha do estabelecimento.A cozinha no capricho já rendeu várias premiações durante as sete edições do Pratodomundo. "No primeiro ano, em 2003, nós levamos o primeiro lugar com uma rabada. Depois, ficamos entre os melhores em 2005 e 2006. Em 2007, ficamos em segundo lugar. E este ano, fomos os primeiros de novo", comemora.O Bar da Amizade fica quase em frente à Igreja do Galo, vizinho ao antigo hotel Jaraguá Center, abrindo para almoço e jantar de segunda a sábado. "O nosso forte é a refeição. Não faço muita questão de vender bebida porque temos na vizinhança duas igrejas, tem o bispo que mora logo ali na esquina, então eu respeito muito. Se o cliente quiser, podemos servir uma cervejinha, mas só para acompanhar", afirma.O almoço comercial custa a bagatela de R$ 5 e são oferecidas diariamente de quatro a cinco opções de carne para o almoço. "Varia muito. Tem a costela com pirão, o chambaril, o carneiro torrado, o picado, carne guisada e frango torrado. E tem muita saída as bistecas, tanto de boi, quanto de porco", enumera. O restaurante serve em média 70 refeições diárias, acompanhando feijão, arroz, macarrão e salada.Dona Magna aprendeu a cozinhar em casa e tomou gosto pelo serviço. "Minha mãe foi merendeira a vida toda. Quando eu vim de Pendências para Natal já foi para trabalhar em restaurantes. Passei quatro anos no Bar do Major (restaurante tradicional do Beco da Lama, hoje chamado Panela Velha), depois trabalhei noutro restaurante na Rio Branco, aí minha irmã me ajudou a abrir esse aqui e estamos tocando até hoje", lembra.O talento foi desenvolvido à custa de muita perseverança. "Basta eu ver uma receita duas vezes que já faço igualzinho. Meu sonho é fazer um curso de gastronomia no Barreira Roxa, mas o preço é muito alto para quem ainda precisa pagar aluguel", lamenta.Os demais restaurantes premiados no 7º Pratodomundo foram o Bardallo's (em 2º lugar, com o Porco ao Sino); Bar da Fátima (em 3º lugar com o Peixe no Coco); Restaurante Caicó na Brasa (em 4º lugar com a Macarronada Sertaneja); e o Bar de Seu Pedrinho (em 5º lugar, com a Lingüiça de Camarão com Feijão Verde).» 15 bifes de peito de frango (aproximadamente 1,5 kg de peito de frango)» 300g de queijo mussarela» 300g de presunto» 2 cebolas» Leite (aproximadamente 300 ml)» Pequenas porções de queijo coalho, de manteiga, mussarela e parmesãoAmido de milho» Sal e pimenta a gostoCorte o peito de frango em filés finos, tempere com sal e pimenta a gosto e reserve. Após o frango pegue o tempero, enrole com as fatias de queijo e presunto, prenda com palitos de dente e leve ao forno, por cerca de 20 minutos, ou até ficar bem dourado. Prepare o molho branco passando no liquidificador o leite, as cebolas, o sal e o amido, apenas o suficiente para engrossá-lo. Depois, acrescente o queijo coalho, o de manteiga, a mussarela e o parmesão até derreter. Espalhe o molho sobre os enroladinhos e sirva acompanhado de arroz branco.Bar da AmizadeEndereço: Rua Santo Antônio (próximo à Igreja do Galo)Centro da CidadeFuncionamento: de segunda à sábado, no horário do almoço