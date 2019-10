Bruscky: "O Nordeste sempre teve artistas e pesquisas de ponta"

Vlademir Alexandre Bruscky (de vermelho) e Dyógenes (branco) durante seleção de obras do Salão Abraham Palatnik.

Na segunda parte da entrevista concedida ao portal Nominuto.com, os críticos de arte Paulo Bruscky e Dyógenes Chaves falaram sobre a encruzilhada teórica enfrentada pela arte contemporânea e a relação da arte com o avanço da tecnologia.

Em Natal para participar do júri de seleção do Salão Abraham Palatnik de Artes Visuais, os dois receberam a visita, no Hotel Barreira Roxa, do artista multimídia e crítico de arte J. Medeiros, que aproveitou e participou da conversa.

Confira o restante da entrevista que começou a ser publicada ontem:

Nominuto - Vocês não consideram que essa avalanche de tecnologias e os altos recursos envolvidos assustam o artista que pensa em se envolver nessa área?

Paulo Bruscky -

Acho que quando o artista quer, ele vai atrás, ele acha sempre uma brecha, com amigos ou com instituições que abrem para esse tipo de pesquisa. Quando um cara quer partir para um pesquisa nesse sentido, ele consegue... Não é de uma hora para a outra, mas o salão estimula. E é para estimular mais para quem já vem desenvolvendo alguma coisa, ou para alguém que quer começar. Pode arrumar o apoio de empresas que produzem equipamentos tecnológicos ou, além da pesquisa, um prêmio, um computador com uma série de materiais necessários para esse tipo de pesquisa. Pedir ao Ministério da Ciência e Tecnologia para instalar um espaço de novas tecnologias. Basta um computador, um datashow... Não é nada, não é custo nenhum, entendeu? O cara vai, marca para pesquisar das duas às quatro, marca horário como em qualquer lugar, e abre para pesquisa. E com outras pessoas da área tecnológica dando suporte de conhecimento ao artista. Por que o artista não precisa necessariamente dominar o equipamento, ele tem que ter a idéia que é o mais difícil. Em seguida, ele trabalha junto com técnico.

J. Medeiros -

E tem outra coisa também, Paulo, você vê um artista do porte de Sérvulo Esmeraldo fazer trabalhos com materiais bastante precários, em obras tecnológicas...

PB -

Sérvulo é um dos precursores, ele criou com os friccionais dele nos anos 70, quando morava em Paris e é um pioneiros em nível internacional. Agora é que estão descobrindo o trabalho dele. É um cara que voltou ao Ceará faz tempo e o Brasil não sabe quem é. Não existe uma obra consistente sobre ele.

Dyógenes Chaves -

É evidente que a alta tecnologia de hoje ela é sedutora. Quem não tem uma câmera fotográfica digital? E tendo, começa a usar, por que não tem consumo de filme, não vai gastar dinheiro com revelação e, sim, com a cópia. Mas aí você pode selecionar. Então você vai, na verdade, fazer uma edição. É muita tentação. No computador, modifica, faz preto e branco. E isso muito fácil. Qualquer pessoa com um mínimo de conhecimento de um programa de computador faz isso. Há essa sedução, o que leva muita gente a querer ser, ou a pretender ser [artista]. E, como Medeiros falou, não tem nada a ver com a precariedade, tem a ver com o artista. O problema não é o meio. O problema é o homem. O artista ser um cara que tem a mente aberta para a tecnologia, ou para a precariedade, pouco importa. Vários artistas que conheço se utilizam de elementos pobres e fazem uma sacada, apresentam um resultado fantástico. E, às vezes, caras que tem à mão equipamentos modernos, fazem bobagem. Acho que está no homem. E o que leva esse homem a evoluir, se é podemos dizer assim, é o que vem para ele. Na hora em que você dispõe de um equipamento, de um computador e um técnico, que abra as portas do computador, eu acho que esse é o papel fundamental do estado. Dar essa oportunidade. Ou seja, é um salão que se abre ali, uma galeria que se inaugura, um centro cultural, um programa de arte-educação, para trazer as crianças às exposições, um prêmio de estímulo, a disponibilidade de uma biblioteca setorial. É a possibilidade de ter um software e um computador disponível para os artistas que não têm em casa. Isso vai fazer o homem amanhã dizer: 'eu quero a precariedade', ou 'eu quero a tecnologia'. Talvez isso seja o que venha a fazer a diferença daqui a dez anos. Digo com muita intimidade isso: hoje, aqui em Natal e em João Pessoa, para citar duas cidades muito parecidas no tamanho e no poder financeiro, eu vi coisas, há dez anos atrás, muito melhores, como resultado. Ações coletivas, tirar a arte do sagrado, da galeria e ir para a rua. Fazer ações de troca, tipo o mail art, a arte postal. Você enviava arte, usando os meios, há 30 anos. Com muito mais resultado e melhor do que, às vezes, hoje. É como se fosse um certo 'emburrecimento' no uso dessas coisas. Pode ser incrível dizer isso, um paradoxo. É como se na época da ditadura e pós aquele período se conseguisse produzir com mais força, do que hoje, quando tudo é possível. Fica tudo permitido, pode esculhambar todo mundo, ninguém vai preso. Em João Pessoa, um salão desse, eu já vi, há 20 anos, melhores. Isso comparando com a época. Há 20 anos, o cara que ganhou o prêmio era de ponta. Passado esse tempo todo, olho pro salão... Acho que isso pode ser explicado pela falta da ação do poder público. Por que não levar mais crianças para as exposições? Por que não disponibilizar um computador de ponta e um técnico do lado? Isso é muito barato. Mais espaços para os artistas mostrarem o trabalho, eventos e competições essa, que sirvam de estímulo. Isso é muito bom para que o artista possa se aproximar do pensamento de Palatnik, por exemplo. Por que ele esteve à frente.

NM - Há também uma carência crítica, não acham? Por que não adianta haver produção, se não houver uma reflexão sobre os caminhos a seguir.

PB -

Nos meus catálogos, eu agradeço sempre à máquina pela parceria criadora. Por que você tem que trabalhar sempre aliado ao acaso e à ousadia. O que os técnicos muitas vezes desprezam é nossa matéria essencial. Eu acho que o artista tem que estudar o equipamento para desvirtuá-lo da função para que foi criado. E se aliar mais com o instrumento, exatamente para que ele seja co-autor com o artista. Fiz uma palestra recente durante o seminário de arte e tecnologia do Itaú Cultural, chamado Emoção Art.ficial, e a minha fala foi 'arte-correio e a grande rede', por que nós trabalhávamos em rede. A gente se antecipa, nos anos 70, à internet. Você recebia um trabalho, você retribuía. Você tinha as correntes. Uma grande rede que foi incluindo outros meios. Entrou o telegrama, o telex, o fax e, em seguida, o computador. Então, essa rede dos anos 70 é a internet de hoje. E tanto é importante essa rede, que, nos anos 70, a ditadura da América Latina prendeu inúmeros artistas. Eu fui preso, Daniel Santiago foi preso. Na abertura da exposição de Recife, J. Medeiros, Aucides [Salles] foram presos e liberados logo em seguida, após serem interrogados. Eu e Daniel fomos seqüestrados. Esse movimento foi algo que democratizou o acesso à arte, os espaços foram criados, saem das galerias. A crítica passou em brancas nuvens. Não só a brasileira como a internacional. E as próprias instituições negaram, por que não eram coisas comerciais. Na arte-correio, por exemplo, a obra é a informação. A conseqüência é aquele material que você mandou. É essa troca de informação. O que é a arte? A arte é a vida. É você saber como vivem as pessoas, de acordo com a localidade. Eu fui visitar Robert Rehfeldt, na antiga Alemanha Oriental. Naquela época, em que nós discutíamos, tinha que sair à meia-noite, o visitante não podia dormir na Alemanha Oriental. E quando eu entrei no estúdio dele, ele me disse uma frase que abriu a discussão e a gente passou quase o dia todo discutindo e era o seguinte: "No seu país, você foi preso, por ser considerado comunista. No meu país, eu fui preso por ser considerado democrata. E, no entanto, durante esses dez anos de correspondência e de troca de trabalhos, nós fazemos um trabalho similar". O que esse conceito político? Nossa discussão começou por aí. A questão da estética, da política, do poder, em relação aos conceitos de arte, da própria vida e de liberdade. Depois eu voltei para Amsterdã, onde morava, e passei uns 15 dias pensando nisso: o que é o conceito? Tudo em que você se baseia, principalmente na área cultural, na artística, é no conceito. Os artistas existem só para mostrar uma coisa que não é nem necessária, mas a gente tem que mostrar. Wladimir Dias Pino tem uma frase genial: "O olho é responsável pelo que vê". E nós assimilamos através da visão, cerca de 80% do que vem aos sentidos.

NM - A arte-postal vem sobrevivendo ao advento do e-mail?

PB -

Há duas coisas que é importante ressaltar. Você não pode mandar tudo por e-mail. E segundo: há um engano muito grande o que se está fazendo de arte pela internet. Para mim, primeiro, você tem que estudar o meio. Por exemplo, escanear um trabalho e botar na internet, não é [arte-]internet. Você poderia fazer4 isso por um jornal, por uma revista. Por outro suporte. Você criar uma obra que ela só exista pela internet e mesmo se você imprimir, ela perde a característica, já é outra coisa, aí sim. É uma obra que exista virtualmente. Quando você imprime, ela já chapou, já perdeu. Então [a arte-postal] resiste, por que você na pode mandar a obra pela internet, pelo menos por enquanto. Cito sempre um filme que acho primordial na minha formação, chama-se A Mosca [no Brasil, "A Mosca da Cabeça Branca (The Fly, 1958, direção: Kurt Neumann)], que é um dos primeiros filmes de ficção científica, dos anos 50, que já abordava uma questão que o fax é quem primeiro faz isso, por que ele desmaterializa a obra aqui e materializa do outro lado do mundo. Antes da internet. Esse filme já discutia isso, a questão da rematerialização. Já existem máquinas xerox na França, desde os anos 80, de transporte de pequenos objetos. Rematerializa. O que acontece hoje é a realização, num curto prazo, das idéias. Os inventores tinham a idéia, mas não tinham o suporte suficiente. E hoje você tem uma idéia e a desenvolve no mesmo dia. A pessoa que constrói um chip agora, sabe que daqui a três horas ele vai estar superado. É preciso ter uma cabeça genial, pois quando termina ele começa a pensar no próximo.

DC -

Lembro que David Hockney, artista norte-americano importantíssimo, participou da Bienal de São Paulo mandando fax, quando Paulo já tinha feito há muito tempo.

PB -

A primeira transmissão no Brasil, uma das primeiras linhas nacionais, foi Recife-São Paulo, eu e Roberto Sandoval. Eu fiz um projeto nos anos 80, numa exposição em que Hockney participou, que eu me baseei num cobra de várias cabeças. Peguei o fuso horário dos países e mandei o convite de acordo com o fuso horário, e todo mundo já a postos. Nessa exposição, você ia reenviando e outras pessoas iam trabalhando e reenviando. O que foi que aconteceu, no Fax 24 horas? Você tinha uma exposição em cada lugar do mundo e não sabia qual era o resultado, todas eram diferentes.

NM - Você [Paulo Bruscky] tem uma relação muito íntima com as vanguardas, a partir dos anos 60, em relação com outros estados, como aqui no RN, com J. Medeiros, Falves Silva, Anchieta Fernandes, Dailor Varela, você acha que a contemporaneidade dissolveu esse conceito de vanguarda?

PB –

Engraçado. O Nordeste sempre teve artistas de ponta, pesquisa de ponta, mas não como modismo. Ao contrário de outros estados, que fizeram, por modismo, arte-correio e outras mídias contemporâneas para não dizer que estavam por fora, mas que largaram e voltaram ao suporte que dá um retorno financeiro imediato. Aqui no Nordeste, não. Você pega desde a época do poema/processo e outras experiências isoladas, mas que continua, tem uma tradição de pesquisa na arte contemporânea. Eu examinei no meu acervo, onde tenho mais 100 mil itens de arte contemporânea, e pude constatar na produção do Nordeste que é uma pesquisa extraordinária, na xerografia, em telegrama, fax e outros trabalhos que vejo. Sempre uma participação contínua, não é uma experiência isolada. Você tem o próprio [J.] Medeiros, que está aqui presente, que é um cara fundamental na história da vanguarda brasileira como teórico também. Por que é uma coisa importante: a ausência da crítica nos anos 70, não só no Brasil, e a ausência de um espaço específico para exposição – fecharam as portas. E o que foi que houve? Os artistas começaram a teorizar. Ninguém escrever melhor sobre o trabalho dele que o artista. Ele fez, ele sabe o que fez. E aqui você tem um cara que sempre se destacou. Além do trabalho dele como um grande teórico, que se sobressai. Ele fez um artigo sobre a historia do carimbo para uma mostra em 1985, que até hoje é referência. Eu mostro pras pessoas que vão no meu ateliê e elas ficam encantados, xerocam o artigo dele. É uma marco, ele pega toda a história, desde os índios, até os trabalhos utilizados pelos artistas. Claro que nem todo crítico tem essa facilidade de escrever que Medeiros tem, que Dyógenes, que eu tenho. Então somos obrigados a teorizar não só sobre nosso trabalho mas sobre o nosso movimento e sobre arte contemporânea em geral. O que é um texto mais autêntico. Então, os críticos passaram a década de 70 em busca dos tempos perdidos e, para nós, foi genial. E outra coisa, a crítica se tornou mercantilista. Ela escreve em troca de um pagamento, de uma obra. A maioria usa a crítica para ganhar dinheiro. Os críticos sérios, que escrevem através de pesquisa, como Cristina Freire, Glória Ferreira, são poucos hoje no Brasil. Até os mais jovens, que eu tinha confiança, escrevem baixando o taxímetro. Você é um gênio, de uma hora para a outra, se você tiver dinheiro para pagar um crítico. Do mesmo jeito como os Estados Unidos fabricam heróis, os críticos estão fabricando artistas. Vejo hoje trabalhos em exposições, de artistas jovens, mais caras que [os trabalhos] de Palatnik.

DC –

Às vezes esse desvirtuamento vem de uma confusão que começa com o crítico. Com uma galeria, que tem interesse de fazer acontecer. Houve um tempo em que você ia pro cinema vendo o bonequinho do jornal O Globo, e aquilo funcionava para o público saber se o filme era execelente, mediano ou uma porcaria. Um crítico de teatro quando fala de uma peça que não vale a pena ver, realmente é fracasso. Nas artes plásticas, o crítico pode não fazer diretamente o colecionador comprar a obra. Mas ele registra. E isso faz o papel de influenciar o mercado. O que acontece? Durante um certo tempo, a crítica trabalhou diretamente para o mercado, que estava fugindo, e não para o público. Por que a maioria desses textos são herméticos, rebuscados. Coisas já muito prontas, para agradar o ego do artista, que se sente envaidecido com o elogio, e o comprador, que acha entrou numa boa. E realmente muitas ações de artistas, ao longo da história, foram esquecidas pela crítica. Somente depois de um tempo, quando há um resgate, o cara diz: ‘olha só, o que esse cara fez, e ninguém disse nada’. Aí começa a pesquisa.

PB –

O artista mesmo faz por que tem necessidade. Agora, alguns artistas são mitômanos. Não possível que eles não saibam que o mercado é uma mentira, a questão da galerias, com raras exceções, é outra mentira, a questão da crítica é outra mentira, a própria imprensa, quando é conivente, é outra mentira. Ele é mitômano, pois acredita nas próprias mentiras sobre ele – e faz disso uma realidade. Ele produz pela pose, não pela ação dele. Ele vive de pose como outras profissões... Daqui a pouco, tem que usar paletó... Agora, também é muito efêmero. Por que o tempo é implacável. Ele quem faz a seleção natural da arte que vai resistir. Ele não pode se preocupar se o que faz é bom ou ruim, isso já limita a idéia dele. Ele deve fazer aquilo que ele sente.

JM –

Enquanto se estabelece esse parâmetro, que é meramente comercial, um parâmetro do MoMA [Museu de Arte Moderna, de Nova York], existe artista como Joseph Beuys [alemão, 1921-1986] que não morreu milionário. No entanto, ele ultrapassa a todos esses artistas ‘da moda’.

PB –

A gente não pode falar nessas instituições apenas em termos de Brasil. É no mundo todo essa desinformação. Teve um milionário que comprou a obra de Joseph Kosuth e doou para o museu de Nova York, aquela da cadeira [‘Uma e Três Cadeiras’, 1965] – e o que é a obra: uma cadeira, uma definição do que é uma cadeira e uma foto da cadeira. Um trabalho conceitual. Foi doado para o MoMA e, lá, o doador tem a obrigação de manter a obra no museu, o que é uma coisa boa. Quando foram procurar, o que é que o MoMa fez? Colocou a foto na ala de Fotografia, a cadeira em Design, e o texto na biblioteca.

NM – Sem querer entrar em questões estéticas, mas boa parte dessa relação ‘prosmíscua’ entre arte e mercado foi criada pela Pop Art, a grande responsável por essa valorização irreal do mercado de arte. Dyógenes, você tem uma ligação estreita com essa tendência, trabalhando com técnicas como serigrafia, desde os anos 70, e é um crítico bastante ácido também dessa situação.

DC –

Eu ironizo, com meu trabaho de Pop Art, a própria Pop Art. Ela surgiu para criticar a sociedade de consumo nos Estados Unidos. E acabou sendo um objeto de consumo. Quer dizer, um paradoxo. Andy Warhol era um consumista, e criticava o consumo desenfreado. Na verdade, o que ele criticava é que havia mais propaganda do que produto. Ou seja, o marketing que hoje se usa no mundo capitalista é maior, às vezes, que o produto. Ele criticava de um modo geral a maneira da produção na sociedade de consumo. E, para gente, a Pop Art surgiu no Brasil em plena ditadura. Então a obra esteticamente parecida com a Pop, usando elementos dos quadrinhos, por exemplo, e da fotografia e do mundo social, vivia numa ditadura. Então, já tinha uma conotação política. O trabalho de Rubem Gerchman e de Antônio Dias, e de outros, que criticavam a ditadura, usando a Pop. A gente olha a Pop de duas formas aqui: uam forma mais conceitual, próxima à política e não apenas estética, e, nos Estados Unidos, de uma forma voltada estritamente ao comercial. O que há com essa questão de mercado e Pop, é que virou moeda corrente. Quando os capitalistas sacaram que a obra de arte era uma moeda corrente, sem parâmetros, sem indexador. Que um conglomerado econômico, de acionistas japoneses, por exemplo, poderia determinar que aquela obra iria valer ‘x’ e ela passaria a valer isso. Evidente com a conivência de galerias internacionais, de museus, artistas, curadores, de instituições financeiras. E houve um desequilíbrio com o valor propriamente dito. Por que no passado, os artistas renascentistas trabalhavam sob encomenda, ninguém fazia uma pintura e deixava em casa esperando que alguém fosse comprar, nem levar para uma loja, para vender. Arte era de ecnomenda, do mesmo jeito que um móvel. Quando a arte começou a ser autônoma. Arte é arte, que é um conceito muio recente, ela começa também a ter autonomia financeira, de valor. E muita gente se aproveitou disso. Muita gente enriqueceu. E muitos artistas que deveriam estar dentro desse equilíbrio – ou desequilíbrio – ficaram à margem. O que há hoje é uma indústria de consumo da arte que se baseia nesse passado recente, com o olhar da decoração. É o decorador que vai determinando a obra de arte dentro de um sistema. É o curador que tem interesses pessoais. É o dono de galeria que também tem interesses financeiros por trás. E até o político que tem interesse que o Brasil, ou outro país qualquer, tenha projeção internacional. E o artista é o que menos ganha nisso. Já é comum hoje, no Brasil, o artista receber um pro-labore para participar como selecionado num salão. Por isso, acho que devemos ter muito respeito e carinho a esse salão Palatnik. Olha só: quantos artistas não tiraram dinheiro do bolso para fazer aquelas obras que trouxeram? Gastaram com embalagem, com frete, com material, para submeter a uma possibilidade de premiação e de seleção.

PB –

Só um adendo: o que ganhou o primeiro teve um custo muito maior que o valor do prêmio. É por isso que quando você trabalha com novas tecnologias o prêmio precisa ter um certo valor.

DC -

Por isso, que hoje é comum se trabalhar com o pro-labore para o selecionado montar o seu trabalho.