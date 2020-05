Previdência fecha janeiro com déficit de R$ 6,3 bilhões O Ministério da Previdência considera que houve estabilidade na arrecadação apesar do saldo negativo ter sido maior do que o do mesmo mês do ano passado.

A Previdência Social registrou déficit de R$ 6,3 bilhões em janeiro, com arrecadação de R$ 12 bilhões e despesas de R$ 18,3 bilhões.



O Ministério da Previdência considera que houve estabilidade na arrecadação apesar do saldo negativo ter sido maior do que o do mesmo mês do ano passado, quando o déficit foi de R$ 5,4 bilhões.



Houve em janeiro deste ano o pagamento de sentenças judiciais no valor de R$ 3 bilhões, elevando as despesas da Previdência. Esses pagamentos foram 5,9% superiores em relação a janeiro de 2008, quando foram arrecadados R$ 11,9 bilhões e executadas despesas no valor de R$ 17,3 bilhões.