Direção do Potiguar cobra melhores resultados Time mossoroense conta com os reforços Berg e Bigu para a temporada; amistoso será domingo, em Sousa.

O Potiguar de Mossoró faz hoje, na cidade de Apodi, mais um treino técnico e tático de preparação visando sua participação no Campeonato Estadual e disputa do amistoso, domingo, na cidade Sousa.



O time Príncipe joga, já, sob uma certa pressão, pois os últimos resultados não têm correspondido. A direção fala inclusive na possibilidade de algumas dispensas. Por isso a importância de uma boa vitória na cidade paraibana.



O técnico Manoel Miluir de Macêdo, responsável pela montagem do plantel, e até administração do projeto iniciado em setembro, no entanto, segue prestigiado e não deve ter seu cargo posto á prova.



Antes do embarque para mais um amistoso, deverá apresentar algumas novidades. O treinador Miluir Macedo terá novas opções para reforçar o time principal, com a contratação do lateral-esquerdo Bigu e o retorno do meia e lateral Berg.



Berg é uma aposta da diretoria para que o time melhore a qualidade técnica no meio-campo. Berg teve passagens por América, Náutico e Fortaleza nos últimos dois anos, o que aumenta sua responsabilidade na condução de liderança no novo time montado esse ano.



A exemplo do mossoroense Berg, o jogador Bigu também vive um momento de retorno, pois já teve boa passagem pelo time alvirrubro e agora retorna para tentar organizar o time nesse início de temporada. Além do setor de meio-campo, Berg também pode ser aproveitado na ala esquerda, dependendo da necessidade e do esquema armado pelo treinador.



Com informações de O Mossoroense