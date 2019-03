Festa de Natal do governo tem Oswaldo Montenegro Abrindo as comemorações, acontecerá o “Concerto de Todos”, um show conjunto da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte com o sanfoneiro pernambucano Dominguinhos.

O Governo do Estado apresenta “O auto da apresentação”, entre os dias 19 e 25 de dezembro, sempre às 19h. O evento faz parte das comemorações natalinas e será realizado no anfiteatro da UFRN (Praça Cívica do Campus).



Na noite de estréia, abrindo as comemorações, acontecerá o “Concerto de Todos”, um show conjunto da Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte com o sanfoneiro pernambucano Dominguinhos. No sábado (20), a festa fica por conta de Oswaldo Montenegro



A partir do dia 20 e até o dia 25 (com intervalo no dia 24), começa a encenação “A festa do menino Deus” – um grande auto natalino em homenagem ao nascimento de Jesus, com texto Racine Santos e direção de João Marcelino. Para completar a noite, ainda haverá apresentações de grupos folclóricos e shows musicais.



Anfiteatro da UFRN – de 19 a 25 de dezembro

Dia 19 | Sexta-feira

20 h | Concerto de Todos – Orquestra Sinfônica e Dominguinhos



Dia 20 | Sábado

19 h | Grupo Folclórico

20 h | Auto Natalino “A festa do menino Deus”

21 h | Show com Oswaldo Montenegro



Dia 21 | Domingo

19 h | Grupo Folclórico

20 h | Auto Natalino “A festa do menino Deus”

21 h | Show com MV Bill



Dia 22 | Segunda-feira

19 h | Grupo Folclórico

20 h | Auto Natalino “A festa do menino Deus”

21 h | Show com Antônio Nóbrega



Dia 23 | Terça-feira

19 h | Grupo Folclórico

20 h | Auto Natalino “A festa do menino Deus”

21 h | Show com Cordel do Fogo Encantado



Dia 24 | Quarta-feira

19 h | Missa Campal



Dia 25 | Quinta-feira

19 h | Grupo Folclórico

20 h | Auto Natalino “A festa do menino Deus”

21 h | Show Natal Canta a Cidade do Natal – com Jubileu e Banda, Glorinha Oliveira, Geraldo Carvalho, Galvão Filho, Khrystal e Lane Cardoso.