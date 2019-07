Prefeitura realiza processo seletivo para a contratação de profissionais

A Prefeitura de Caicó realizará nos próximos dias 21, 22, 23, 26 e 27 de janeiro, das 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, no Auditório do Centro Administrativo, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de funções indispensáveis à execução de convênios firmados pelo município de Caicó. A publicação está no Diário Oficial deste sábado (17).Estão sendo oferecidas vagas nas áreas de educação, assistência social e saúde nos cargos de assistentes sociais, pedagogos, monitores, auxiliar de serviços gerais – ASG, psicólogo, recepcionistas, médicos, dentre ouras profissões.Os interessados deverão pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 40,00, para as funções de nível superior e de R$ 15,00 para as funções de nível médio, apresentar fotocópias da Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF), acompanhados dos respectivos originais, apresentar comprovante de residência, está em dia com as obrigações eleitorais, dentre outros documentos que estão sendo solicitados no edital que está disponível no site da prefeitura.O processo seletivo terá dois itens avaliativos, análise do Curriculum Vitae - valendo 4.0 pontos e entrevista valendo 6.0 pontos.As entrevistas com os candidatos contarão com uma assessoria técnica específica e ocorrerão nos dias 02, 03, 04, 05, 06 e 07 de fevereiro de 2009, no Centro Educacional José Augusto – CEJA, onde os candidatos serão entrevistados, individualmente, sobre assuntos relacionados à área de atuação profissional e características básicas do programa e/ou projeto.Segundo o edital será classificado o candidato que obtiver média igual ou superior a 5,0 do somatório das notas da análise do Curriculum Vitae e da entrevista. Em caso de pontuação igual, serão obedecidos os critérios de maior pontuação da entrevista ou preferência ao candidato de maior idade.Serão chamados a assinar contrato individual de trabalho com a Prefeitura, os candidatos aprovados de acordo com a classificação obtida e as necessidades do município, visando o preenchimento das funções relacionadas a vínculo temporário para execução de Programas e Projetos junto a Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria Municipal de Saúde.

*Com informações do site da Prefeitura de Caicó.