Grupo de oposição na eleição da Presidência da Câmara promove reunião extraordinária Saída de Adão Eridan pode ter motivado o encontro ocorrerá na casa do vereador eleito, Ney Júnior.

A saída de Adão Eridan do grupo de vereadores que se articulam para lançar um nome novo à Presidência da Câmara Municipal de Natal, motivou a realização de uma reunião extraordinária, na tarde desta quarta-feira (19), às 17h na casa do democrata Ney Júnior.



O objetivo do encontro seria garantir que ninguém mais sai do grupo. Segundo o vereador do PR houve preconceito por parte dos integrantes do grupo que são contra a participação, no pleito, de parlamentares envolvidos na Operação Impacto.



Ney Júnior, principal articulador do movimento negou que isso tenha ocorrido. Mesmo assim não foi suficiente para que Adan voltasse atrás. No fim das contas ele acabou declarando apoio a candidatura de Dickson Nasser.